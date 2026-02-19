Lo que necesitas saber: Margaritas Podridas es un proyecto que traemos en el radar por su actitud cruda y guitarras saturadas. Te contamos todo sobre esta banda.

Margaritas Podridas es un proyecto que traemos en el radar por su actitud cruda y guitarras saturadas, además de la fuerza de su frontwoman Carolina Enriquez, tanto en el estudio como en vivo. Desde el desierto sonorense, Margaritas Podridas combina grunge, shoegaze, noise y punk en un sonido que es retador y con mucha actitud.

Próximamente veremos a Margaritas Podridas en el Vive Latino 2026 (te dejamos todo sobre el Vive por acá), por lo que es un momentazo para conocerles y echarte todo lo que puedas de la banda antes de su show en el Estadio GNP Seguros. Te dejamos todo lo que debes saber sobre Margaritas Podridas.

¿A qué suena Margaritas Podridas?

Margaritas Podridas toma la distorsión y la intensidad del grunge noventero y a ratos, las atmósferas del shoegaze, bajo una estética mucho más visceral y cruda que reinventa lo que más les gusta de los géneros base. Su propuesta mezcla guitarras cargadas de fuzz con ritmos punk y mucha presencia vocal directa, entre gritos y melodías más identificables.

Formados originalmente con influencias como Nirvana, Sonic Youth, Alice in Chains y otras bandas de los 90, han evolucionado hacia un estilo donde la densidad sonora se encuentra con el impulso melódico de la escena alternativa. Su lírica es muy mexa, y usan varias frases que forman parte de nuestro lenguaje cotidiano.

Canciones esenciales de Margaritas Podridas

Las Margaritas tienen dos LPs de estudio, varios EPs y sencillos, y este 6 de marzo estrenarán su tercer disco de estudio: Metales Pesados. Para saber de qué va su sonido en pocas rolas, te recomendamos algunas.

“Púrpura”, de su álbum homónimo Margaritas Podridas (2021), tiene guitarras ruidosas y melodías que se quedan en tu cabeza. “Wow” muestra parte de la influencia noventera desde el shoegaze, y mucha intensidad en guitarras impredecibles.

“Agujas” tiene toda la intensidad que esperamos verles en el Vive. Con una denuncia permanente y gritos que se clavan como agujas, la banda te llena de energía en menos de 2 minutos.

Lo que han lanzado de su próximo disco promete ser lo más agresivo de ellos a la fecha. “Torreta” es un ejemplo de esto, cargada hacia el punk y con mucha más aceleración que su discos pasados.

¿Han trabajado o colaborado con otros proyectos?

Colaboraron con mitimitis para “Ultravioleta”, una rola que es algo innovador que expande sus horizontes, más cercano al shoegaze con tintes electrónicos. Da ahí en fuera, no tienen colabs en su discografía, pero están inmersos en la escena.

También han grabado sesiones en vivo para emisoras reconocidas como KEXP Seattle, en un formato íntimo y potente. En México, le abrieron a IDLES en el Pabellón Oeste en 2022.

Así suena Margaritas Podridas en vivo

En directo, Margaritas Podridas transforma su intensidad de estudio en energía que se siente en el aire: las guitarras saturadas se sienten densas, la batería retumba y se lleva el show la voz de Carolina, en un acto algo tétrico e hipnótico. Su set suele alternar entre momentos abrasivos y pasajes más cercanos al shoegaze. Vimos a la banda en el The World Is A Vampire y así sonaron:

Este Vive será un logro en su carrera, y esperamos que además sirva como motor el estreno de Metales Pesados, con rolitas recién estrenadas y toda la cosa.

Tres datos curiosos sobre su historia

Cambio de nombre y origen: El proyecto comenzó como Rotten Daisies antes de tomar el nombre actual Margaritas Podridas; el primer EP y las primeras actuaciones del grupo se dieron bajo esa identidad.

Idiomas y evolución: Aunque los inicios musicales de la banda incluyeron canciones en inglés, con el tiempo han decidido cantar en español, algo muy mexa que no sacrifica la energía cruda.

Reconocimiento internacional en vivo: Su aparición en sesiones en vivo, como la grabada para KEXP en Seattle, ha ayudado a posicionarlos ante audiencias fuera de México.

Margaritas Podridas representa una de las propuestas más densas y genuinas del rock alternativo en México, con una fuerza, distorsión y propuesta sombría que nos hace tenerlos en el radar.