Es oficial: ¡Ya trabajan en la película biográfica sobre Marvin Gaye producida por Dr. Dre!

Marvin Gaye es sin duda una de las leyendas más grandes de la historia de la música y su legado se mantiene intacto aún a pesar del tiempo. Por eso, desde hace algunos años, se ha comentado mucho sobre la posibilidad de echar a andar una película basada en su vida.

Pues bien, el proyecto oficialmente recibió luz verde y ya tiene una casa productora que lo respalda. Recientemente se reveló que Warner Bros adquirió los derechos de la cinta What’s Going On, la cual tendrá como productor al mismísimo Dr. Dre.

Warner Bros le entra al quite con la biopic de Marvin Gaye

La idea de realizar un largometraje sobre la vida de Marvin Gaye lleva varios años en el aire. Por ahí, hasta se habló sobre Lenny Kravitz como el protagonista (que eventualmente no se concretó)y después, se pensó en que un documental sería una buena oportunidad, pero las opciones se seguían analizando. Fue en 2018 cuando se confirmó que la producción, a final de cuentas, sería una película biográfica.

El nombre de la cinta, se reveló, era What’s Going On y sería producida por Dr. Dre y Jimmy Lovine. Pero aún faltaba un estudio que respaldara el proyecto para arrancar la filmación… y el momento llegó. De acuerdo con lo que Deadline informa, Warner Bros se hizo con los derechos de la película y ya dio luz verde para comenzar la producción.

Todo indica que rodaje iniciará en 2022 y si todo sale bien, la película llegará a las salas de cine del mundo y HBO Max en 2023. Por ahora, no se ha comentado qué actores y actrices podrían conformar el elenco, pero en lo que respecta a staff de producción ya hay nombres.

¿Qué más se sabe sobre esta película biográfica?

Como mencionamos antes, Dr. Dre y Jimmy Lovine son quienes conforman la producción de la película sobre Marvin Gaye, ahora con el respaldo de Warner Bros. Y ahora que el proyecto está listo para arrancar, se sabe que el guión estará en manos del dramaturgo y escritor Marcus Gardley, mientras la dirección correrá a cargo de Allan Hughes (conocido dirigir Menace 2 Society).

“La voz de Marvin es tan única que el 90% debe ser real, pero con suerte podemos encontrar un actor que pueda vincular esto con escenas y todas las cosas en vivo… Quiero honrar esa voz singular y no quiero imitarla. Hay técnicas que he estado explorando en cuanto al audio en presentaciones en vivo y grabaciones en el estudio. He desarmado todas esas pistas múltiples con Dr. Dre y ha revelado mucho…”, comentó Hughes en un comunicado.

Warner Bros desembolsará un total de 80 millones de dólares para el presupuesto de la película y de entrada, se ha confirmado que la casa productora y el equipo de producción tienen la libertad para usar el catálogo de Marvin Gaye. La esposa del fallecido cantante, Jan Gaye, quien además tiene un puesto como productora ejecutiva, habría autorizado el uso de su música.

De acuerdo con una primera sinopsis, What’s Going On nos pondrá frente a la última gira que dio el “Príncipe del Soul” al tiempo que vemos otros aspectos de su pasado. También se tocará la complicada relación que tuvo con su padre, la cuál derivó en el asesinato del artista y además, haremos un recorrido por las relaciones románticas que inspiraron gran parte de las canciones que compuso. Andaremos atento al anuncio del elenco en los meses próximos.