Si algo nos queda claro es que Matty Healy s uno de los mejores frontmans que tenemos en la actualidad Y no es para menos, pues el vocalista de The 1975 hace todo cuando se sube al escenario para que sus fans tengan una experiencia increíble Sin embargo, estamos seguros que nadie veía venir esto, pues el vocalista se agarró a besos en pleno concierto con una seguidora.. sí, no es broma.

A Matty lo hemos visto haciendo un montón de cosas raras, desde salir a sus shows con un cigarro y anforita en mano, hasta comer carne cruda cuando canta (ACÁ pueden checar cómo estuvo todo). Pero como ya lo mencionábamos antes, ahora sí dejó con el ojo cuadrado a propios y extraños porque se aventó una sesión de besos larguísima y como dicen los chavos de ahora, nomás antojaron jaja.

Foto: David Barajas

Matty Healy sorprendió a todos besando a una fan en pleno concierto

Resulta que después de su presentación en el Corona Capital 2022, el pasado 25 de noviembre, The 1975 dio un concierto en Las Vegas como parte de su gira At Their Very Best.. Sin embargo, más allá del setlist y la actuación de la banda, lo que sorprendió a todo el mundo fue que Matty Healy invitó a una fan a subir al escenario mientras tocaban ni más ni menos que “Robbers” y fue justo en ese momento cuando la besó… así como lo leen

A través de su cuenta de Twitter, la fan reveló después del show que todo el tiempo anduvo mostrando un mensaje en su teléfono durante el concierto que decía: “¿Y si nos besamos?”, que era una referencia a un comentario hecho antes en el show, donde Healy se negó a tocar una canción que el público pedía, pero en su lugar comentó: “Sólo puedo meterme contigo”. También aclaró que Matty le pidió permiso para besarla, a lo cual –por supuesto– accedió. A continuación les dejamos el video de este momentazo:

Matty Healy kissing a fan on stage during robbers #the1975 pic.twitter.com/upTlRFxzOQ — Annawee (@annaleetaylor_) November 26, 2022

Por supuesto que este besote que se aventó Matty Healy con su fan, no tardó en hacerse viral en redes sociales, pues muchas personas comentaron que les gustaría que les pasara lo mismo. Así que si quieren darle unos becerros al vocalista de the 1975, ya saben lo que tienen qué hacer, ya que chance se les cumple el sueño..