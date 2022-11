The 1975 cerró con puros hitazos el último día del Corona Capital 2022

Después de tres días de Corona Capital, mucha fiesta, un gran ambiente y excelentes artistas, el cansancio nos empezó a cobrar factura. Sin embargo, todavía faltaban actos para terminar como se debe la edición más grande –hasta la fecha del festival–. Pero mientras algunos andaban viendo a Miley Cyrus (que. se bajó media hora antes de lo planeado–, muchos decidieron lanzarse a ver a The 1975. Y aunque fue una decisión difícil, valió la pena lanzarse a la presentación de la banda británica.

Al ritmo del saxofón de “If You’re Too Shy (Let Me Know)”, cada uno de los integrantes de la agrupación salieron al escenario y a partir de ese momento, comenzó una noche llena de buena vibra y nostalgia. Pero cuando de verdad nos dimos cuenta de que todo esta a punto de arrancar fue el momento en el que Matty Healy apareció con un cigarro en mano y una anforita bastante essstraña (a la que le dio varios tragos durante toda su presentación) para ahora sí, darle con todo al show.

Foto: David Barajas

The 1975 se aventó un recorrido por sus mejores hits

“Somos The 1975 de TikTok”, dijo el vocalista bromeando y conectando aún más con el público, que para ser honestos, no era tan necesario, porque sus fans lo adoran y por lo que vimos, ellos también aman a sus fans, pues ambas partes se entregaron por completo. Aquí también debemos mencionar que Matty Healy demostró una vez más que es uno de los mejores frontman de la actualidad, pues lograba mover a todo el público e incluso, parecía que estaba actuando como si estuviera medio entonado, o eso queremos creer.

A nivel visual, The 1975 presentó un espectáculo bastante simple, con apenas unos cuantos juegos de luces que adornaban cada una de las canciones que se aventaron. A pesar de eso, enfocaron todo en la música y eso por supuesto que lo agradecimos, porque se echaron un set llenos de hits.

Foto: David Barajas

Oh Caroline”, “Happiness”, “Chocolate”, “Love Me”, “About You”, “The Sound” y “Sex” formaron parte del setlist de 16 canciones que tocaron y la verdad es que no nos podemos quejar, sonó lo mejor de lo mejor, desde su disco homónimo hasta el que acaban de lanzar hace algunos meses, Being Funny in a Foreign Language. En pocas palabras, no se guardaron absolutamente nada, aunque sí debemos decirles que se quedaron varios rolones fuera, pero miren, unas por otras

Pero sin duda, las rolas más coreadas durante la presentación de The 1975 fueron “Robbers” y “Somebody Else. No exageramos cuando decimos que hubo varios que se desgarraron la voz cantando (e incluso por ahí vimos a algunos que hasta terminaron llorando a moco tendido). Y es que si algo debemos reconocer a la banda es que tienen a un gran número de fans que se saben cada una de las letras y hasta los instrumentales, que le dieron un toque único a su set.

Foto: David Barajas

Por ahí, Matty Healy anunció que regresarán a la CDMX para dar un show solitos en marzo, así que su presentación en el Corona Capital solamente fue una probadita de lo que veremos en unos cuantos meses. Pero de cualquier manera, los fans y no tanto que prefirieron verlos a ellos en lugar de Miley se fueron bastante contentos y pensando en cómo lo harán para conseguir aunque sea un boleto para el concierto que armarán acá.

Setlist

“If You’re Too Shy (Let Me Know)” “Love Me” “TOOTIMETOOTIMETOOTIME” “Happiness” “Oh Caroline” “Chocolate” “It’s Not Living (If It’s Not With You)” “An Encounter” “Robbers” “About You” “I’m in Love With You” “Somebody Else” “I Always Wanna Die (Sometimes)” “Love It If We Made It” “The Sound” “Give Yourself a Try”