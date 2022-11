Los años pasarán y no cabe duda que la figura de The Notorious B.I.G. seguirá siendo legendaria para el rap. Y en ese sentido, los homenajes para el intérprete de “Juicy” llegarán a otro nivel gracias a la intervención de Meta (antes conocida como Facebook Inc).

Ahora que la realidad virtual (VR por sus siglas en inglés) está en su mero punto, la compañía de Mark Zuckerberg transmitirá un concierto con la actuación de un avatar del también llamado “Biggie Smalls”, que se podrá ver en diferentes plataformas. ¿Les late la idea? Entonces, acá les contamos qué onda con este show.

The Notorious BIG. Foto: Getty

No es un secreto que muchos fans actuales de Notorious B.I.G. le entraron a la música del rapero varios años después de su fallecimiento en 1997. E incluso, muchos que sí vivieron el apogeo del rap noventero, probablemente no tuvieron la oportunidad de siquiera verlo en tirando sus rimas en directo.

Por eso, estamos seguros que este show en realidad virtual llamará bastante la atención de aquellos que aman rolas como “Big Poppa” o “Gimme the Loot”. Y es que más allá de que tendremos un avatar hiperrealista del rapero como centro de atención, habrá muchos detalles que harán de esta una experiencia bien interesante.

Ilustrativa del rapero. Foto: Reuters

En el anuncio de este miércoles 16 de noviembre, Meta y los administradores del legado de The Notorious B.I.G. mencionaron que podremos ver a esta versión virtual del artista, dando su show en un escenario que recreará la apariencia de la ciudad de Brooklyn en los años 90. Esta ambientación recibe el nombre de ‘The Brook’.

La presentación en VR llega como parte de las celebraciones de lo que hubieran sido los 50 años del cantante, quien perdió la vida a los 24 de edad en medio de las conocidas riñas de las Costa Este y Oeste del rap.

“Tener la capacidad de crear una variedad de nuevas oportunidades para exhibir la música de mi hijo Christopher a través del avance de la tecnología es difícil de entender para mí a veces. Sin embargo, encontré mucha emoción en el proceso de desarrollar su avatar… Gracias a todos los que han contribuido a hacer realidad este proyecto“, dijo en un comunicado (vía Variety) la madre del rapero, Voletta Wallace.

Así puedes ver el concierto en VR de Biggie Smalls

The Notorious BIG Sky’s The Limit: A VR Concert Experience se estrenará el 16 de diciembre próximo y se podrá ver en algunas plataformas de Meta. Para la experiencia en realidad virtual, lo que debes hacer es acceder a ESTE ENLACE en la sección de ‘Venues’ de Meta Horizon Worlds o en Meta Quest TV, accesible con visores tipo Meta Quest 2 o Meta Quest Pro.

Ahora que si de plano no le andas entrando a la VR, no te preocupes porque podrás ver en el show en su versión 2D a través de la página de Facebook oficial de The Notorious B.I.G. No hay pierde para entrarle a este rollo.

Promocional del concierto. Foto: Meta.