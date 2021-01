Miley Cyrus dará un concierto a trabajadores de la salud previo al Super Bowl LV

Por fin llegó la temporada esperada por los fanáticos de la NFL, pues después de varios encontronazos en las finales de conferencia, tenemos a los dos equipos que jugarán el partido más importante de este deporte, el Super Bowl. Como ya es tradición, además del encuentro en el que veremos a los Tampa Bay Buccaneers enfrentarse a los Kansas City Chiefs, habrá otros eventos para los fanáticos de la música, como el que tiene preparado Miley Cyrus.

Desde hace algunos meses supimos que The Weeknd sería el encargado de encabezar el famosísimo show de medio tiempo. De hecho, lo ha estado promocionando con un par de comerciales muy interesantes; sin embargo, la ex estrella de Disney Channel no se quedará con los brazos cruzados porque también participará en un concierto muy especial previo al choque entre Patrick Mahomes y Tom Brady.

Miley Cyrus dará un concierto especial antes del Super Bowl LV

Resulta que en la noche del 24 de enero, Miley Cyrus y la NFL anunciaron con bombo y platillo que presentarían el TikTok Tailgate. De acuerdo con NME, se trata de un show en el que la cantante de “Wrecking Ball” interpretará sus más grandes hits en el estadio Raymond James –donde será el partido por el Super Bowl LV– para 7,500 trabajadores de la salud que han luchado contra el coronavirus en la primera línea.

Esto sigue a un anuncio de principios de esta semana, en el que la liga de futbol americano dijo que permitiría a 22.000 personas asistir al juego, incluyendo la entrada gratuita para enfermeras, doctores y todos aquellos que le han hecho frente al COVID-19. A través de sus redes sociales, Miley dijo que estaba emocionada por ofrecer un show espectacular para todos estos grandiosos invitados de honor.

¿Se podrá ver en México el show de Miley?

Quizá los fanáticos mexas de Miley Cyrus se están preguntando, ¿cómo le hago para verla antes del Super Bowl LV? Bueno, pues afortunadamente no necesitan contratar un canal sólo para checar este show. La presentación de la hija de Billy Ray Cyrus se transmitirá el próximo 7 de febrero a todo el mundo a través de la aplicación de TikTok a partir de las 1:30 de la tarde hora del centro de México.

Así que ya lo saben, váyanse preparando y compren botana o bebidas esprituosas para no perderse ni un solo momento del concierto. Pero mientras llega ese día, escuchemos a continuación “Prisoner”, la rola que Miley estrenó hace algunos meses junto a la mismísima Dua Lipa: