Lo que necesitas saber: Chris Rea será recordado por grandes canciones como The Road to Hell, On the Beach y Josephine.

Estamos a nada de vivir la Navidad y, desafortunadamente, una voz que muchas personas escuchan durante esta festividad se ha apagado… pues murió Chris Rea, compositor del clásico navideño ‘Driving Home For Christmas’.

Chris Rea // Foto: Facebook

Muere Chris Rea, intérprete del clásico navideño ‘Driving Home For Christmas’

Fue a través de un post en la cuenta de Instagram de Chris Rea donde la familia del músico informó a sus seguidores sobre el fallecimiento que ocurrió durante la mañana de este 22 de diciembre… a tan solo dos días de la Navidad.

“La música de Chris ha creado la banda sonora de muchas vidas, y su legado seguirá viviendo a través de las canciones que deja atrás“, se lee en la publicación que está acompañada de una foto del cantante de Reino Unido.

De momento, la familia no compartió detalles sobre la muerte de Chris Rea a los 74 años de edad, aunque adelantaron que falleció pacíficamente tras una breve enfermedad.

Chris Rea // Foto: Facebook

Recordado por un clásico de Navidad…

Durante su gran carrera musical, Chris Rea logró tener grandes canciones como The Road to Hell, On the Beach y Josephine, aunque será recordado por componer la exitosa canción navideña ‘Driving Home For Christmas’.

Este sencillo estrenado en 1968 se ha convertido en los últimos años en un clásico para escuchar durante estas épocas. Él mismo la describía como una canción que da un momento de calidez, humor y espíritu festivo. Que descanse en paz.