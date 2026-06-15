Lo que necesitas saber: Se ha dado 5 veces en toda la historia, con tres empates y dos derrotas

España comenzó el Mundial 2026 con un sorpresivo empate 0-0 ante Cabo Verde y no son los únicos candidatos que ‘fallaron’. Pero hey, descartarlos por eso como candidatos para ganar la Copa del Mundo sería un error brutal.

Ninguna de esas selecciones sería la primera en la historia que gana un Mundial después de no poder ganar (o incluso perder) en su debut en esa Copa del Mundo.

España debutó con empate ante Cabo Verde / Mexsport

Las selecciones que no ganaron en su debut y terminaron como campeones del Mundial

A través de la historia eso es algo que se ha dado 5 veces en total, desde los primeros mundiales y hasta el más reciente. A una selección de hecho le pasó dos veces y en los últimos 4 mundiales se dieron dos casos.

Vamos de volada con la lista:

Italia en 1938 (empató 1-1 en 90 minutos con Noruega y ganó en tiempo extra).

(empató 1-1 en 90 minutos con Noruega y ganó en tiempo extra). Inglaterra en 1966 (empató 0-0 con Uruguay).

(empató 0-0 con Uruguay). Italia otra vez en 1982 (empató 0-0 con Polonia)

(empató 0-0 con Polonia) España en 2010 (perdió 1-0 con Suiza).

(perdió 1-0 con Suiza). Argentina en 2022 (perdió 2-1 con Arabia).

Argentina no pudo con Arabia en 2022 / Foto: MexSport

Selecciones que no ganaron en su debut y son candidatas al título del Mundial 2026

Claro, mientras la pelotita ruede, cualquiera de las 48 selecciones puede ganar el Mundial 2026. Es posible, aunque naturalmente para ciertas selecciones es mucho más probable.

Basados en ello, en las selecciones que tienen más probabilidades de ganar el Mundial, recordemos aquí a las que debutaron en el Mundial 2026 sin conseguir la victoria.

¿Alguna otra se unirá a esta lista? Y la verdadera pregunta, ¿podrán ganar el Mundial 2026 después del complicado debut?