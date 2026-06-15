Lo que necesitas saber:
Se ha dado 5 veces en toda la historia, con tres empates y dos derrotas
España comenzó el Mundial 2026 con un sorpresivo empate 0-0 ante Cabo Verde y no son los únicos candidatos que ‘fallaron’. Pero hey, descartarlos por eso como candidatos para ganar la Copa del Mundo sería un error brutal.
Ninguna de esas selecciones sería la primera en la historia que gana un Mundial después de no poder ganar (o incluso perder) en su debut en esa Copa del Mundo.
Las selecciones que no ganaron en su debut y terminaron como campeones del Mundial
A través de la historia eso es algo que se ha dado 5 veces en total, desde los primeros mundiales y hasta el más reciente. A una selección de hecho le pasó dos veces y en los últimos 4 mundiales se dieron dos casos.
Vamos de volada con la lista:
- Italia en 1938 (empató 1-1 en 90 minutos con Noruega y ganó en tiempo extra).
- Inglaterra en 1966 (empató 0-0 con Uruguay).
- Italia otra vez en 1982 (empató 0-0 con Polonia)
- España en 2010 (perdió 1-0 con Suiza).
- Argentina en 2022 (perdió 2-1 con Arabia).
Selecciones que no ganaron en su debut y son candidatas al título del Mundial 2026
Claro, mientras la pelotita ruede, cualquiera de las 48 selecciones puede ganar el Mundial 2026. Es posible, aunque naturalmente para ciertas selecciones es mucho más probable.
Basados en ello, en las selecciones que tienen más probabilidades de ganar el Mundial, recordemos aquí a las que debutaron en el Mundial 2026 sin conseguir la victoria.
- España empató 0-0 con Cabo Verde.
- Brasil empató 1-1 con Marruecos.
- Países Bajos empató 2-2 con Japón:
¿Alguna otra se unirá a esta lista? Y la verdadera pregunta, ¿podrán ganar el Mundial 2026 después del complicado debut?