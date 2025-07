Lo que necesitas saber: Cuando se habla de smooth jazz, sin duda, Chuck Mangione es uno de los nombres que encabezan la lista.

Ahora sí, se cumplió el “se van de a tres”. Primero, el gran Ozzy Osbourne, luego fue Hulk Hogan… y minutos más tarde el reconocido trompetista, Chuck Mangione.

Chuck Mangione / Captura de pantalla

Varias veces nominado al Grammy

La muerte de Chuck Mangione fue confirmada por diversos medios internacionales. De acuerdo con los reportes, el trumpetista falleció a los 84 años. La muerte de los justos: mientras dormía, en su casa en Rochester, Nueva York.

A lo largo de su carrera, Mangione fue nominado 13 veces al Grammy, ganando en dos ocasiones. Quizás el nombre no les suene a muchos, pero los temas que grabó con su trompeta se han incrustado en el imaginario cultural colectivo.

“Feels So Good”, el más grande hit de Chuck Mangione

Temas como “Give All You Got” y “Feels So Good” se pueden tomar como las cartas de presentación de toda una carrera. La primera, con la que se hizo internacionalmente conocido, al se interpretada en el cierre de los Juegos de Invierno de 1980, en Lake Placid…

La segunda, pues bastan oír unas cuantas notas para preguntarse a uno mismo: “ésa… ¿dónde la he escuchado?”

“Feels So Good” se lanzó como sencillo a finales de 1977 y de volada trepó a las listas de popularidad… claro, a las que rankean los temas para “adultos contemporáneos”. Como sea, el tema de Chuck Mangione alcanzó el número 4 en el Hot 100.

Curioso el caso de “Feels So Good”: para hacerse más popular, tuvo que ser recortada… pero de forma “quirúrgica” podría decirse: La versión del álbum dura casi 10 minutos, Mangione la adecuó para radio, reduciéndola a 3:31.

Grabó más de 30 discos y sus pertenencias ahora forman parte del Museo Nacional Smithsonian. En serio: en 2009 donó varios de sus artículos, entre los que se enlistan sobreros, partituras, fotos y demás cosas que atesoró por años. Descanse en paz.