Muere Phil Campbell, guitarrista de Motörhead

Lo que necesitas saber: Phil murió tras estar en cuidados intensivos luego de una operación

Phil Campbell, guitarrista de Motörhead durante tres décadas, murió a los 64 años de edad. La propia banda dio a conocer la noticia a través de sus redes sociales oficiales.

Murió Phil Campbell, legendario guitarrista de Motörhead

“No podemos creer que estemos diciendo esto… Es con profunda tristeza que tenemos que anunciar que Philip Anthony Campbell ha fallecido”. Con esas palabras comienza el mensaje de la banda.

Foto: Official Motörhead﻿ (Facebook)

Phil Campbell fue el integrante que más tiempo estuvo en Motörhead junto con Lemmy Kilmister, pues fue el guitarrista de la agrupación durante 31 años (desde 1984).

“Phil era un guitarrista, compositor, intérprete y músico maravilloso que llevaba a Motörhead en las venas. Siempre destacaba por su talento con la guitarra y tenía un gran sentido del humor, pero, sobre todo, Phil se guiaba por su corazón”.

De Motörhead a Phil Campbell and The Bastard Sons

Fue tras la muerte de Lemmy en 2015 que Phil Campbell fundó su propia banda… Así nació Phil Campbell and The Bastard Sons. Gracias a eso continuó creando música rifada junto a sus hijos Todd, Dane y Tyla.

The Age Of Absurdity fue el álbum debut de este proyecto familiar, lanzado en 2018. Uno de sus más recientes conciertos se dio en su ciudad natal, Pontypridd, con un lleno total.

En el Facebook de Phil Campbell and The Bastard Sons informaron que el legendario guitarrista murió luego de varios días en cuidados intensivos tras una cirugía.

Foto: Phil Campbell and the Bastard Sons﻿﻿ (Facebook)

“Su legado, su música y los recuerdos que creó con tantas personas perdurarán para siempre”, finalizan.