Fechas, lugares y más: Esto es todo lo que debes saber sobre el regreso de Muse a México

Ya decíamos nosotros que era mucho misterio el que se estaba aventando Muse. Desde hace algunas semanas comenzaron a surgir rumores que indicaban que la banda británica regresaría a México, sobre todo porque en entrevista con Zane Lowe, Matt Bellamy declaró que la gira para promocionar su más reciente material discográfico, Will of the People arrancaría en nuestro país y todavía no anunciaban nada de este lado del mundo.

Y es que cómo no emocionarnos por tener de vuelta a esta agrupación, si en sus conciertos además de tener un buen setlist –con rolas nuevas y clásicos de toda su carrera–, montan un verdadero espectáculo que deja a muchos con el ojo cuadrado (si no nos creen, chequen POR ACÁ la reseña del show que dieron en 2019 en el Foro Sol). Sin embargo, después de un buen rato esperando, Matt, Chris Wolstenholme y Dominic Howard por fin nos dieron grandes noticias.

Muse regresará a México para presentar su nuevo disco: ‘Will of the People’

Después de avisar en sus redes sociales con una foto de la bandera de México que estuviéramos pendientes a este 7 de octubre pero luego de hacerse los misteriosos, Muse hizo oficial su regreso a nuestro país con el Will of the People Tour. Así que ahorren la quincena –porque seguramente la necesitarán– y no hagan planes en las siguientes fechas, ya que se nos vienen un par de conciertazos en la capital chilanga que no se querrán perder (mucho menos si son fans de hueso colorado de esta bandota).

El próximo 18, 20 y 22 de enero de 2023, Matt Bellamy, Dominic Howard y Chris Wolstenholme se presentarán en el Estado Banorte de Monterrey, la. Arena VFG de Guadalajara y el Foro Sol de la CDMX respectivamente con un showsazo audiovisual donde además de presentar su nuevo álbum de estudio, seguramente sonarán varios hitazos que nos encantan. Y sí, les recomendamos que no dejen pasar la oportunidad de lanzarse a alguna de las fechar de la agrupación, pues son sinónimo de calidad cuando se trata de dar un gran espectáculo en vivo.

¿Y qué onda con los boletos para los conciertos de Muse?

Ahora bien, si están interesados en ver el regreso de Muse, les contamos que la preventa Citibanamex arrancará el próximo 14 de octubre a través del sitio de Ticketmaster (POR ACÁ se los dejamos), mientras que la venta general iniciaría el 15 de octubre. (OJO, la preventa en la CDMX será únicamente en línea). Pero pónganse las pilas, porque lo más probable es que los boletos vuelen como pan caliente.

En lo que esperamos a que la banda regrese a nuestro país y para empezar a afinar la garganta, escuchemos a continuación “You Make Me Feel Like It’s Halloween”, el más reciente sencillo de Will of the People: