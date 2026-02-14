Lo que necesitas saber:
My Chemical Romance recordó la vez que tocaron en México en el 2007 para cerrar la era de The Black Parade... y lo hicieron en su primera noche en CDMX de este 2026.
“Gracias a ellos tuve una adolescencia maravillosa… me siento muy feliz de verlos por primera vez, tengo ganas de llorar”, nos contaba un fan de My Chemical Romance, con tremendo outfit de The Black Parade, antes de entrar al Estadio GNP Seguros. Y aquí pienso, ¿cuántos más en México nos sentiremos así?
Es admirable el tiempo y el esfuerzo que le dedica la gente a sus atuendos para momentos como este. Eso es lo genial de este concierto, porque ante todo, también evoca un recuerdo chido ya de tiempo.
Aún me parece increíble que discos como el Three Cheers For Sweet Revenge y The Black Parade ––que predominaban como referencia entre los outfits–– tengan 20 años o más de haberse lanzado.
Y eso me hace pensar en cómo después de dos décadas, My Chemical Romance se siguen manteniendo interesantes.
My Chemical Romance, una banda que no se conforma
Como se sabe ya de rato, My Chemical Romance trae un concepto distópico para Long Live The Black Parade. Se inventaron un país bajo una dictadura llamado Draag, le crearon un himno y hasta su propio idioma, el keposhka.
Ya en este momento, quizá está de más sobreanalizar la narrativa porque seguro ya lo leíste en algún lado en internet (nosotros también tenemos nuestro artículo explicativo, jeje).
Pero lo que no se dice mucho es cómo esto es una muestra de lo nada conformistas que son como banda.
Después de tanto tiempo y con el amor infinito de los fans, bien podrían llevársela relax y dar conciertos normalitos, sin tanta teatralidad, y seguro que serían un éxito de todas formas.
Pero no… ser ‘normalito’ no está en el ADN de My Chemical Romance. Y es admirable cómo Gerard Way tiene un genio creativo tan incansable como para darle un giro a un concepto ya establecido como The Black Parade.
Un Gerard Way Teatral a más no poder
“Hola, mundo…. nosotros somos The Black Parade”, decía Gerard para introducirnos en este universo retorcido que han construido, donde él parece ser un agente del caos en cada canción.
Y mientras Frank, Mikey, Ray y compañía ejecutan de manera brillante, Gerard nos muestra que tiene unos dotes teatrales bien locos. Se retuerce por todos lados, sus gestos van de la furia al dolor, suelta de repente unas risas maníacas, se tira de rodillas…
Los años pasan, pero Gerardito nomás no negocia la actitud. Y en uno de sus leves momentos de calma, lo vemos tomar un estrado para darle paso a “Welcome To The Black Parade”, que si no fuera porque tocan el disco en el orden del tracklist, esta debería ser sí o sí de las que cierran.
Otro momento destacado del set de The Black Parade es “Mama”, que sí mantiene el rollo polka, pero que se convierte en un baile (porque Gerard en este punto se pone a bailar con uno de los personajes de Draag) medio chistoso y algo psicótico de toque screamo. Porque sí, Gerard se pega buenos gritos aún.
Sin embargo, me quedo con el cierre del set con “Famous Last Words”, donde el vocalista además agrega nuevamente la letra de “Welcome To The Black Parade”. No se imaginan lo épico que es escuchar eso en vivo… pero les dejamos acá un videito para que calen.
La banda y su cariño especial por México
El segundo set, ese donde dejan atrás el lore de The Black Parade y Draag para dar un show más convencional, fue en todos los sentidos una expresión de cariño por nuestro país.
“Ciudad de México, somos My Chemical Romance”, dijo Gerard para, ahora sí, hacer la transición a este repertorio secundario que arrancó recio con “Helena”, otra canción que uno pensaría debe cerrar el show.
Pero como dijimos, no es como que a MCR le guste tomar la vía fácil o aquello que podría ser predecible.
Es curioso porque este segundo set es realmente sorpresivo; no sabes qué esperar. Y así como nosotros nos emocionamos con cada canción sin saber cuál viene, la banda también se ve sorprendida por la euforia mexicana.
“Holy shit”, se escuchó desde el escenario luego de que la gente se aventara el coro de “Na Na Na” de forma memorable. Y a partir de ahí, Gerard Way no soltó el cariño por el país, tanto que nos dieron “S/C/A/R/E/C/R/O/W” como una de las sorpresas para México.
El recuerdo de The Black Parade en México
Por ahí, recordó cuando My Chemical Romance ‘mató’ a The Black Parade en el 2007 también en México, esa vez en el Palacio de los Deportes. “Frank me dijo que el lugar donde murió The Black Parade está cruzando la calle”… dijo Gerard haciendo referencia al show con el que despidieron esa hace 20 años.
Y sí, es verdad que después de ese concierto de octubre del 2007, la banda siguió de gira con la excusa del disco. Pero recordemos que fue ese show en suelo mexa con el que despidieron al alter ego de The Black Parade.
Después de eso, la banda ya no tocó más con el disfraz de marcha ni tocaban el disco completo…
Así que se siente hasta poético que recuerden esa ocasión ahora en el 2026, diciendo además que este es uno de sus shows favoritos de la gira actual.
Y justo, es interesante ver cómo My Chemical Romance es una especie de máquina del tiempo musical. Nos remontan a esos años donde se convirtieron en un fenómeno llevando a la escena emo ––aunque no les gustara la etiqueta–– a la cultura pop.
Nos llevan a ese tiempo en el que muchos empezábamos a moldear nuestro gusto musical. Nos llevan a esa época donde se convirtieron en la banda que marcó a una generación… una generación que los sigue fielmente hasta estos días, porque son una banda atemporal.
Quién sabe qué siga para MCR luego de que den su última fecha. ¿Un nuevo disco y una nueva historia? Quién sabe… pero lo que sí sabemos es que, pase lo que pase, este concierto en México lo recordaremos siempre.
Setlist de My Chemical Romance en la Ciudad de México 2026 (primera noche)
The End
Dead!
This Is How I Disappear
The Sharpest Lives
Welcome to the Black Parade
I Don’t Love You
House of Wolves
Cancer
Mama
Sleep
Teenagers
Disenchanted
Famous Last Words
The End
Set 2
Helena
Our Lady of Sorrows
Na Na Na
S/C/A/R/E/C/R/O/W (debut de la canción en el tour)
I’m Not Okay (I Promise)
Thank You for the Venom
Hang ‘Em High
It’s Not a Fashion Statement, It’s a Fucking Deathwish
Vampires Will Never Hurt You
The Kids From Yesterday