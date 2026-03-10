Lo que necesitas saber: Dos representantes del hip hop que murieron en circunstancias similares, luego de una agresiva y violenta guerra entre disqueras y pandillas.

Christopher Wallace, más conocido como Biggie o Notorious B.I.G murió asesinado un 9 de marzo de 1997. Una de las grandes pérdidas para el hip hop que, pese a contar con sólo un disco, se vislumbraba como una de las grandes estrellas del género. Su muerte, vinculada con la de otro grande: Tupac Shakur o 2Pac.

Ambos representantes de los dos de las grandes alas del hip hop: Tupac, West Coast y Biggie, East Coast; para más precisión Los Ángeles contra Nueva York. Pero, ¿realmente Biggie y Tupac fueron némesis o “simplemente” se les creó una narrativa que los arrastró hasta la fatalidad? Quizás un poco de ambas.

Notorius B.I.G / Foto: facebook.com/NotoriousBIG

2pac como mentor de Biggie

Notorious B.I.G conoció a Tupac Shakur en 1994. Biggie apenas intentaba hacerse de reconocimiento en la escena, mientras que Tupac ya era todo un fenómeno del hip hop. La diferencia entre ambos sólo era la fama: nivel tenían los dos y parece que eso lo detectó Tupac, quien funcionó como mentor de Notorius.

Amistad hubo, incluso, Notorious le pidió a Tupac ser su manager, pero el intérprete de “All Eyez On Me” rechazó… lo cual no significó no ayudarlo. Amistad hubo o un sentimiento alejado de la enemistad, cuando menos: Biggie llegó a abrir shows de su “mentor” y hasta hubo colaboración en temas como “Runnin (From tha Police)”.

Notorious alcanzó la fama de Tupac con su debut, Ready To Die

El éxito de Notorius BIG era inminente y se consolidó con el lanzamiento de su único disco en vida: el premonitorio en el nombre, Ready to Die. Ventas millonarias y críticas positivas por todos lados para un trabajo sólido, en el que la voz profunda y pasmosa de Biggie retumbó… de la mano del hoy infame Puff Daddy, quien muy cochinón, pero también tenía buen ojo para reclutar talento y Notorius fue uno de ellos, para su sello Bad Boy Records.

En Ready to Die, Biggie cambió un poco el estilo agresivo de las canciones que ya se le conocían. En su lugar, metió un poco de fue funk y R&B de la costa Este. ¿El resultado? Algo como lo que escuchamos en “Big Poppa”, una canción que se metió al Top 10 de Billboard y fue considerada para el Grammy a “Mejor Canción”.

Atentado contra Tupac Shakur… él lanzó el “diss track” más agresivo de la historia: “Hit Em Up”

A los pocos meses del debut de Notorious B.I.G, estalló el conflicto. La amistad y respeto se perdió luego de un atentado en contra de Tupac. Fue un 30 de noviembre de 1994, en el vestíbulo de Quad Studios, en Nueva York… en un edificio en el que estaban trabajando Puff Daddy y Biggie y al que Tupac llegó para grabar con un amigo.

Verdad o no, Tupac Shakur responsabilizó a Notorious y a Puff Daddy de haber tenido “algo” que ver en el atentado del que sobrevivió de milagro… aunque sólo para después pasar un tiempo encerrado, al ser encontrado responsable del abuso sexual de una fan. Cumplió sólo ocho meses de prisión y, en octubre de 1995, quedó en libertad con ayuda de Suge Knight, dueño de Death Row Records y enemigo de Puff Daddy. ¿Aquí está la verdadera rivalidad de Costa Este vs Costa Oeste y Tupac y Notorious quedaron en medio?

Podría ser. De este cada vez más violento pleito (en el que ya hubo pandillas involucradas), salió música: “Who Shot Ya?” de Biggie… una ¿burla por lo que le sucedió a 2PAC. Él aseguró que no y, con ayuda de Puff Daddy, dijo que la canción fue escrita mucho antes del atentado en contra del rapero.

Sin embargo, Tupac tomó como la cínica confesión de Notorious como responsable del atentado en su contra y “Hit Em Up”, una canción considerada como el “diss track” más agresivo en la historia del hip hop .

Y no es para menos: en él, 2Pac acusa directamente a Biggie y a Puff Daddy del atentado en su contra, asegura que tuvo sexo con la esposa del primero… y, pa’ pronto, los amenaza de muerte.

“Grab your Glocks when you see 2Pac

Call the cops when you see 2Pac, uh

Who shot me? But you punks didn’t finish

Now you’re ‘bout to feel the wrath of a menace (Uh-huh, yeah)

Nigga, I hit ‘em up”…

Notorious y 2Pac mueren asesinados en circunstancias similares

Asesinatos, peleas, robos… robos con supuesta recompensa ofrecida por Puff Daddy. Todo aderezó el final trágico que no a muchos sorprendió: el 7 de septiembre de 1996, Tupac murió asesinado luego de asistir a una pelea de Mike Tyson. Desde un Cadillac Blanco le dispararon en varias ocasiones y falleció seis días después en el hospital.

Como era de esperarse, la guerra de pandillas no paró y, claro, todo mundo miraba a Nueva York cuando se escuchaba la pregunta ¿quién mató a Tupac?. Seis meses después, el 9 de marzo de 1997, Notorious BIG fue asesinado al salir de una fiesta. Así como 2Pac, él estaba en su vehículo cuando desde Impala Negro lo atacaron directamente. Murió esa misma noche.

En ambos casos, hasta la fecha se desconoce quién disparó en su contra. Han existido diversas teorías, asesinatos de presuntos testigos y demás elementos que ensucian la búsqueda de claridad. Sólo queda decir que, tras la muerte de Tupac y Biggie la guerra entre Este y Oeste llegó a una aparente fin.

De lo que pudieron haber hecho juntos (si no hubiera existido esa absurda guerra) queda la idea en “Runnin (Dying to Live)”, nueva versión de la canción en la que colaboraron en vida y que se dio a conocer hasta 2003, para un documental sobre 2Pac. Bajo la producción de Eminem, se le agregó un verso de Biggie.