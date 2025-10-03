Lo que necesitas saber: También hay nueva música de Natalia Lafourcade, Rocket, Everything Is Recorded, AFI y más.

Llegó el fin de semana y claro que hay mucha música recién salida para escuchar. Así que, como cada siete días, les traemos nuestra selección en la playlist de las nuevas canciones de la semana.

Escucha las nuevas canciones de la semana en la playlist de Sopitas.com

Por aquí te dejamos la playlist con las nuevas canciones de la semana tanto en Spotify como en Apple Music, para que la escuches donde quieras. Ahora, sí, te desmenuzamos los mejores lanzamientos de los últimos días. Acá vas a encontrar, segurito, tu nueva rola preferida…

Melody’s Echo Chamber – “In The Stars”

Pues es oficial: se viene nuevo disco de Melody’s Echo Chamber y se llamará Unclouded, listo para salir el 5 de diciembre próximo. El título del álbum tiene una inspiración interesante en esta frase de Hayao Miyazaki: “Debes ver con ojos que no estén nublados por el odio. Ver el bien en el mal y el mal en el bien. No te comprometas con ninguno de los dos lados”.

La genial Melody Prochet dice que esta idea también viene de un proceso de crecimiento personal en el que, a medida que los años avanzan, ha aprendido que no debe tener miedo al paso del tiempo; hay que ser conscientes de que somos seres en constante cambio.

¿Una probadita? Por supuesto… a la playlist de nuevas canciones de la semana llega “In The Stars”, con su inconfundible sonido de pop psicodélico y una elegante producción de cuerdas semi-orquestales que recuerdan mucho al estilo que Clairo adoptó en el disco Charm el año pasado. Gran track!

Dry Cleaning – “Hit My Head All Day”

También se viene disco de Dry Cleaning (Secret Love, 9 de enero del 2026, producido por la increíble Cate Le Bon)… y el sencillo de presentación, “Hit Myt Head All Day” está de aquellos.

La banda dice que esta nueva canción se inspiró al principio en cómo la extrema derecha usa constantemente la desinformación en redes sociales para beneficio propio. Y así, de a poco, la rola adoptó este enfoque sobre la constante la manipulación del cuerpo y la mente, y cómo es difícil confiar en esa gente que se pinta de ‘buenas intenciones’.

Además, está bien chido que, a nivel musical, las guitarras tienen un rollo muy del new wave ochenteros más sucio, al estilo “Fashion” de David Bowie (aunque la rola de Dry C leaning no tiene ese rollo funky, eh… sino más post-punky).

Rocket – “Pretending”

Les hemos hablando antes sobre Rocket (aquí en nuestra sección En El Radar). Pero ahora, es una ocasión más especial porque la banda por fin lanzó su disco debut, R Is For Rocket.

Y bueno, este es el refrescante revival que los amantes del rock alternativo de los 90 buscaban. Se nota una influencia de bandas como Smashing Pumpkins, Sonic Youth, Veruca Salt, My Bloody Valentine e incluso de los Foo Fighters (de sus primeros dos discos esencialmente).

De hecho, para la Playlist de Nuevas Canciones de la Semana, nuestra elegida es “Pretending”, que justo suena como un “Seether” de Veruca Salt se topa con “Monkey Wrench” de Foo Fighters con una voz shoegaze. Bueno, fue un ejemplo muy extraño, jajaja… pero neta que Rocket es una rolota y una bandota.

Fred Again.. ft Amy and The Sniffers – “You’re a Star”

En una colaboración rarísima que una a la electrónica y al punk, Fred invitó a Amyl and the Sniffers a una rola obscurona que busca transmitir energía y ánimo. Es una rola densa de Fred Again.., con sinteizadores y percusiones potentes a lo largo de toda la rola.

Además, la letra trae una idea sobre estar conscientes de nuestro propio potencial y no tener miedo a brillar. Temazo para agarrar motivación, eh.

Domina el breakbeat y sintetizadores alucinantes y agudos, y extrañamente la voz de Amyl quedó rebien en esta colaboración. ¿Será que traen más material juntos? Estaría buenísimo, la neta, porque la combinación está chidísima.

Everything Is Recorded – “Wear and Tear”

Everything is Recorded nos regaló nueva canción con Sampha, Florence + The Machine, Danielle Ponder y Jah Wobble, un track muy ecléctico y elegante, característica de las producciones de Richard Russell.

Se mezcla el R&B con sampleos y la voz acelerada de Sampha, cuerdas sinfónicas y hasta metales al final, por lo que si lo tuyo es un R&B jazzeado que rete tus oídos, “Wear and Tear” va directito a las playlists de lo mejor del año.

Casablanca Drivers – “Easy”

Este rolón de los Casablanca Drivers se va directo a la playlist de bangers para la pista de baile. Con 3 minutos de un housito acelerado, los Casablanca Drivers combinan guitarras del funk y una melodía vocal pegajosa con electrónica de autor.

¿Solo de guitarra en una rola house? Lo logran con facilidad en esta rola para la fiesta. Si eres un nostálgico de la indietronica y el rollo más acelerado del indie sleaze, este track es para ti.

Pilar Victoria – “Mi vida”

¿Les ha tocado pasar una relación a distancia? Si es así, entonces saben lo complicado que es sobrellevar el estar enamorado pero no poder estar cerca de esa persona… y eso fue un poco de lo que inspiró a Pilar Victoria para componer esta canción llamada “Mi vida”.

Es totalmente una canción nostálgica de desahogo sobre esas sensaciones de sentirte limitado a ver a esa persona a través de una pantalla. Pero al final, dentro de todo, encuentras consuelo en escuchar su voz al grado que imaginas su presencia en cosas cotidianas como la brisa.

Bien romántica esta nueva canción que te encantará si te gusta el indie pop estilo “Cariño” de The Marías. Así que atentos a Pilar Victoria, que su propuesta musical suena bastante bien.

Guided By Voices – “Phantasmagoric Upstairs”

Rock sencillo, con instrumentación básica ni virtuosismo pretensioso… pero sí con un ritmo pegadizo. Eso es lo que nos traen los legendarios Guided By Voices con “Phantasmagoric Upstairs”, adelanto de su próximo disco Thick, Rich and Delicious que saldrá el 31 de octubre próximo.

La canción parece hablar sobre lo intrigante y llamativo que puede ser aquello que nos resulta desconocido. Y como se puede apreciar en el título de esta nueva canción, todo lo hacen a partir de una analogía con una casa embrujada o algo por el estilo… gran rola para irle entrando a la spooky season.

AFI – “Ash Speck in a Green Eye”

Ya desde su primer adelanto del nuevo disco, AFI había dejado claro que estaban entrándole a una evolución sonora importante encaminada hacia el imaginario más gótico que uno se pueda imaginar. Y la verdad, es que lo hacen bastante bien.

El ejemplo está en “Ash Speck in a Green Eye”, que llega a la playlist de nuevas canciones de la semana con un ambiente new wave/post punk bien darky. Una rola totalmente para bailar en un bar gótico de la Ciudad de México, si nos lo preguntan.

Natalia Lafourcade – “La cometierra”

Nunca dudes que Natalia Lafourcade te va a sorprender en grande. Y ahora, la veracruzana se avienta un temazo donde la escuchamos incursionar entre el rap y el spoken word, sin abandonar su estilo folclórico y combinándolo con arreglos electrónicos sutiles pero geniales.

“La cometierra” es el tema principal de la nueva serie homónima de Prime Video, basada en la novela de la autora argentina Dolores Reyes. Y precisamente, la canción nos habla de la protagonista, una joven con un don sobrenatural que le permite conectar con los espíritus de gente desaparecida.

Por supuesto, esta historia, aunque con ese elemento sobrenatural, es una forma de denuncia contra la violencia machista y las desapariciones forzadas que arrasan en gran parte de Latinoamérica. Y esta canción hace hincapié en ello… porque es una situación que no debemos dejar en el olvido.

Menciones honoríficas: Otras nuevas canciones de la semana para tu playlist

Tipping Point – “Megadeth”

Miranda ft Santiago Motorizado – “Extraño”

Kali Uchis – “Whispers of the Wind”

Empress Of – “Blasting Through the Speakers”

Taylor Swift – “Opalite”



