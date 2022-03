¡OJO, Regios! Sopitas.com y Viva Aerobus te llevan a ti y a tu amix a Tecate Pa’l Norte

Tecate Pa’l Norte ya está a la vuelta de la esquina y estamos que no cabemos de la emoción. No solo porque ahora sí ya está al 100 la temporada festivalera, sino también porque esta edición del 10° aniversario está rifadísima, pues andan festejando por todo lo alto con metaverso y un montón de activaciones que te van a volar la cabeza.

Además, el cartel está de poca, pues se armaron uno que le da batería a todos los gustos: The Strokes, Maroon 5, C. Tangana, Martin Garrix, Los Fabulosos Cadillacs, entre muchos más, y aquí es donde sabemos que ya les entraron las ganas… las ganas de brincar de escenario en escenario con tus cuates, ¿a poco no?

¡Oh, sí! Puedes llevarte a tu amix al Tecate Pal Norte

Pues, acá también pensamos que este cartelazo está bueno para disfrutar con tu mejor amiga o amigo, y por eso junto con Viva Aerobus, nos armamos este paquetazo para que te la pases con todo en la tierra de la carnita asada, chécate nomás:

2 abonos para Tecate Pal Norte 2022

2 pulseras para el hospitality de Viva Aerobus para que puedan disfrutar la experiencia durante el festival.

Así como lo leíste, este regalote es para dos personas que vivan en Monterrey, así que ve pensando a quién vas a llevar mientras te contamos cómo puedes ganártelo. Pero eso no es todo, además Viva Aerobus se puso guapa y este premio también incluye 2 vuelos nacionales redondos para que viajes a donde tu quieras dentro de México. ¡OLOV!

Con Viva Aerobus se vuela sin complicaciones

Viva Aerobus se está rifando con los 2 vuelos nacionales redondos que se incluyen en este regalazo para que veas que volar es cero complicado, al contrario es mucho más fácil con la experiencia renovada que tiene Viva, con un mejor servicio al cliente, y con un acompañamiento antes y durante el viaje para cualquier cosa que necesites. Entérate ACÁ de todo lo que trae esta nueva experiencia.

Además de que están comprometidos a tener las tarifas más bajas y su flota es la más joven de Norteamérica, ¡también es la aerolínea más verde de México! pues está comprometida con el medio ambiente debido a su Cultura Ambiental y las diferentes acciones que realizan para aminorar el impacto ambiental. ¡Eso!

¡Ya dime cómo le hago, tío Sopitas!

Ahora sí, aquí te va la dinámica para ser la afortunada o afortunado que se irá al Tecate Pa’l Norte con tu amix. Pon mucha atención para que no se te vaya ningún detalle:

PASO 1: Comparte esta nota en tu cuenta de Twitter mencionando ¡Yo quiero viajar al Tecate Pal Norte con Sopitas y Viva! con el hashtag #VivaTecatePalNorte

PASO 2: Deberás seguir a @sopitas, @sopitasfm y @VivaAerobus en Twitter, Facebook e Instagram.

PASO 3: El link de tu tuit lo deberás subir ACÁ, poner tu nombre, correo electrónico, teléfono celular para poder contactarte. Además, en este mismo enlace, deberás responder las siguientes preguntas:

PREGUNTA 1: ¿De qué banda es la canción ‘Alone Together’ y en cuál disco viene incluida? ACÁ encuentras la respuesta.

PREGUNTA 2: ¿A quién le dedicó Pete Doherty la canción ‘Flags of the Old Regime’? ACÁ está la pista.

PREGUNTA 3: ¿A qué video de R.E.M. rinde homenaje Simple Plan con el clip de ‘Welcome to my Life’? Otra pista ACÁ

PREGUNTA 4: Menciona el disco más reciente de Parcels. ACÁ la respuesta.

PREGUNTA 5: ¿Cuál es el verdadero nombre de C. Tangana? ACÁ te decimos

IMPORTANTE:

Esta dinámica está disponible solo para residentes de Monterrey, Nuevo León, México.

La dinámica comienza este 30 de marzo de 2022 y termina el 30 de marzo a las 5 pm.

Indispensable que tus cuentas de Twitter, Facebook e Instagram no estén protegidas (que no sean privadas, pues) ya que debemos verificar que se hayan seguido todos los pasos de manera correcta.

La ganadora o ganador será [email protected] el 31 de marzo por la mañana y ese mismo día se le entregará su premio.

Además de notificar vía correo electrónico, se revelará el nombre del o la ganadora en esta misma nota.

Nos reservamos el derecho de no considerar participantes por prácticas sospechosas o maliciosas.

¡Ya te estás tardando!