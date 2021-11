‘Day/Night’: Parcels muestra el ambicioso lado luminoso y melancólico de su nuevo disco

Ahora sí, Parcels está de regreso con todo listo para emprender una etapa más en su trayectoria. Tres años después de su aclamado álbum debut homónimo, la banda australiana vuelve con un nuevo material y la promesa de dotarle a su característico estilo todo tipo de matices, sonidos y sentimientos más allá de lo que conocemos.

Este viernes 5 de noviembre, el grupo pone a nuestro alcance el esperado Day/Night que se siente fresco, lleno de imaginación y en el que se nota a una banda inspirada hasta los huesos. Y es que en esta oportunidad, el combo de cinco integrantes nos regañan un disco doble que enmarca, como su título lo propone, el lado luminoso y el más oscuro de la vida. El regocijo y la melancolía, pues.

Redefiniendo el concepto de ‘larga duración’

Parcels llega al 2021 con la firmeza de redefinir lo que es un lanzamiento de larga duración. En un contexto donde los singles aislados ganan terreno y donde los artistas apenas comparten sus álbumes con un promedio de 10 tracks (poquito más, poquito menos), los australianos se toman la cintura y nos entregan un material discográfico de dos parte con nada más y nada menos que 19 pistas.

Esto podría suponer un acierto o un arma de doble filo dependiendo de qué tanto esté uno dispuesto a seguirle el paso a la banda… pero algo es cierto: vale la pena hacer el recorrido. La casi veintena de rolas que componen Day/Night se dividen, como mencionamos, en una parte sonora más de textura más optimista y una que desde luego contrasta ese sentimiento.

Pero comencemos con la parte ‘luminosa’ del disco que precisamente abre con “LIGHT”, donde se nota que Parcels no abandona esa esencia disco-funky que es parte de su ADN. Y aunque suene exagerado, los bongoes, la ambientación y todo lo que suena detrás de las guitarras nos da un idea de lo ambicioso que es el material. Esta canción, además, nos muestra un coqueteo importante con algunos aspectos jazzísticos que no predominan, pero se sienten ahí retumbando en tras bambalinas.

El lado ‘soleado’ del disco

Tras el meditativo comienzo, sigue “Free” que continúa con esa sensación relajada y de buena vibra inevitable. Aunque la rola es un alarido romántico, uno no puede evitar sentir sentirse conmovido cuando el coro dice “feel this need to be free” que encaja perfecto con esta necesidad del mundo por salir a la vida como antes.

A continuación, “Comingback” aparece para enamorarnos con sus melodías, su ritmo frenético y un coro de varias voces que eleva la emotividad. Es apenas la tercera pieza del disco y ya podemos decir que una de las más entrañables. Enseguida llega una balada ‘sensual’ y melancólica como “Theworstthing” que -de manera muy personal y no es queja para nada- transmite una linda sensación del recuerdo de “Something About Us” de Daft Punk, todo a través de la línea rítmica del bajo y batería.

Recordemos que la banda colaboró en el pasado con los recién separados productores franceses, así que no es extraño que se sienta esa influencia. Un interludio se atraviesa para llevarnos hasta “NowIcaresomemore” sencilla e hipnótica, pero no tan sobresaliente como lo que viene después con “Somethinggreater”, que bien podría ser una canción del álbum debut de Parcels.

El lado ‘luminoso’ de Day/Light cierra con una interesante instrumental de corte soul y R&B llamada “Daywalk”, para luego mostrarnos otra contemplativa pieza de siete minutos titulada “Outside” (que honestamente recomendaría adelantar hasta el minuto tres).

Llega la noche al nuevo disco de Parcels

El lado ‘solead0’ de Day/Light es evidentemente la parte más optimista del material y la que rescata la esencia conocida de Parcels como banda. Y luego tenemos la otra mitad del disco, que nos pone frente a una marea de melancolía que no conocíamos del todo o que no era tan marcada en la primera entrega discográfica del grupo.

Debemos decir que tras la espera de tres años por el nuevo álbum, su segunda parte -la que está hace referencia al anochecer- puede desencajar a aquellos que esperaban más de lo mismo de parte de los australianos. Posiblemente, no lo van a digerir de inmediato, pero le van a encontrar el gusto.

Como si se tratara de una ópera llena de melodías épicas, Parcels abre el lado ‘nocturno’ de su nuevo álbum con “SHADOW” que nos mantiene en el concepto de lo que estamos escuchando. Porque además es necesario mencionarlo: Day/Night es una producción hasta cierto punto conceptual, donde se hace referencia los contrastes de lo bueno con lo malo, lo luminoso con lo tenue, la felicidad y la tristeza, etcétera.

El lado ‘nocturno’

Luego de la introducción al lado nocturno del disco, Parcels nos presenta un temazo nombrado “Neverloved” que nos deja en claro que las sensaciones melancólicas vienen con todo. El funky desaparece para enseñarnos las vibras más experimentales del combo australiano.

Enseguida, viene una canción sacada de los 70 que nos traslada a la mejor época de la música disco. “Famous” es en su totalidad un tema hecho para saltar a la pista de baile y brillar. Resulta extraño que esta rolota -de las mejores del álbum- no esté en el lado ‘luminoso’ de Day/Light. Desde un punto de vista personal, este track encajaría mejor en la primera parte del disco.

A continuación, sigue un interludio con “Icallithishome” a piano, voz y violín muy corto que no dice mucho. Luego, con una melodía digna de la ópera más grande del mundo, llega “LordHenry” que no tarda en retomar lo mejor de la esencia de la banda con ese funky-disco que es sello de la casa… peeero esta rola está en otro nivel porque de nuevo hay muchas transiciones, cambios de tempo, texturas e instrumentaciones diferentes. Este es otro de los tracks que demuestran la ambición de la banda.

Los siguientes cortes, “Thefear”, “Reflex” e “Inside” se mantienen en la misma línea a través de una composición ambiental, hipnótica y atmosférica que resulta más íntima y que desde este momento, parecen estar hechas para . Esta textura melancólica también tiene su entrega más cercana al folk con el tema “Once”, con una guitarra acústica predominando la secuencia.

De nuevo, la influencia jazzera se siente en “Nightwalk” (de siete minutos) que despliega todo su potencial hacia la mitad del track y con la que Parcels nos da cuenta de que pueden incursionar en otro tipo de estilos musicales sin perder la esencia que los ha hecho únicos.

Parcels nos entrega un disco diferente, pero genial

Reiteramos: si ustedes venían buscando en el nuevo disco de Parcels lo mismo que en su entrega debut, lo encontrarán. Pero hay que decir que eso no es lo que hace interesante a este material. Day/Light destaca no solo por su extensión, lo que lo hace especial es la dualidad del concepto que nos muestra; los lados luminosos y melancólicos de la vida, del romance, la música y más.

Y bueno, en lo que respecta a lo musical, la banda australiana nos da una lección de que son versátiles más allá del estilo que los encumbró en la escena musical. La vibra disco-funky es el sello de la casa, pero no temen meterle sazones diferentes a lo suyo y arriesgarse. Day/Light es un disco diferente, pero genial.