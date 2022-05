Parece mentira pero aunque no lo crean y parezca increíble, ya se cumplieron casi dos meses desde la muerte de Taylor Hawkins. Y sin duda, esta noticia nos agarró a todos de bajada, pues todo sucedió cuando se estaba preparando para tocar junto a Foo Fighters en el festival Estéreo Picnic de Colombia. Y como era de esperarse, no han faltado los tributos para recordar a este enorme baterista.

Desde que la banda comandada por Dave Grohl confirmó el fallecimiento de Hawkins,, la industria musical no tardó en rendirle tributo al bataco, ya sea en compartiendo mensajes emotivos para mostrar el respeto que sentían por él, enseñando fotografías junto a Taylor y más. Sin embargo, hay quienes lo están homenajeando como a él le hubiera gustado, con música.

Foto: Getty Images

Pearl Jam rindió un emotivo tributo a Taylor Hawkins

Resulta que el pasado 7 de mayo, Pearl Jam dio un concierto en el KIA Forum de California como parte de la gira de su más reciente material discográfico, Gigaton. Pero lo que llamó la atención no fue el repertorio que se echaron esa noche. No, lo más sorprendente de todo fue que tocaron una rola de los Foo Fighters para rendirle tributo a Taylor Hawkins.

Para que se den una idea de cómo estuvo la cosa, de acuerdo con Consequence of Sound, el mismísimo Eddie Vedder fue quien introdujo a este momento, no sin antes dedicar unas emotivas palabras para Hawkins y dejar muy claro que nuestro paso en esta vida puede ser muy efímero:

“Nunca es fácil cuando pierdes a alguien. A medida que te haces mayor, te das cuenta de que empieza a suceder cada vez más (hablando sobre la muerte). Es simplemente el lugar en el que estás en la línea de tiempo y en el que están tus amigos. Pero a veces, como en este caso, es tan inesperado. También lo hace más difícil porque era alguien que realmente, realmente amaba vivir la vida en este planeta. Supongo que lo único que nos puede consolar es el hecho de que nunca desperdició un momento, y que vivió su vida al máximo. Sólo queríamos más”.

Después de esto, Matt Cameron tomó el lugar de Vedder como vocalista y con él, comenzaron a tocar “A Cold Day in the Sun”, la rola que Foo Fighters incluyó en su disco de 2005, In Your Honor y que interpretó Taylor Hawkins. No cabe duda que los tributos a este gran músico y humano no terminarán, pues dejó un enorme hueco en las personas a las que marcó.