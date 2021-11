Pepper: La banda de reggae rock desde Hawai para encontrarte a ti mismo

Por: Juan Raúl Casal

¿A quién no se le antoja estar en la playa para encontrarse a uno mismo, dejarse el pelo largo y olvidar los pendientes que ni siquiera importan tanto? Bueno, pues la música de Pepper puede ayudarnos con eso. Esta es una banda de reggae rock que va a hacer mejores los momentos en los que simplemente quieres dejar todo y esconderte en una cobija de tigre.

Escuchar Pepper es como pasar unos minutos en una palapa viendo cómo se consume el cigarro en el cenicero. Este grupo tiene el ritmo relajado del reggae que te hará mover la cabeza arriba y abajo, junto con los instrumentos y las cosas que nos gustan del rock. Ponlos cuando te sientas sofocado para que te llegue una brisa con olor a playa.

Esta vibra de vivir cerca de la costa que tienen los integrantes de la banda está con ellos desde antes de que se juntaran a hacer música. Este grupo nació en Hawái en 1996, así que tiene sentido que Kaleo Wassman (vocalista y guitarrista), Bret Bollinger (vocalista y bajista), y Yesod Williams (baterista) te hagan sentir a la orilla del mar.

Rock en caribeño

Su primer disco Give’n It (2000) fue un recordatorio de cómo se puede hacer un reggae que también le guste a los más rockeros. Sus discos son una montaña rusa emocional, sus canciones en tono caribeño son relajantes, luego te ponen algo más hard rock para que te despiertes de golpe. Imagínate a Sublime con un poquito de Botthole Surfers.

Échale un ojo a las letras, porque ahí también se ve la combinación de lo acelerado con lo chismoso: “Why you gotta sleep with my dad?” (¿por qué tuviste que dormir con mi papá?).

Pepper muestra su lado rebelde en “We The People“: “We the people gonna stand up strong We the people got a brand new song” (Nosotros, la gente, nos mantendremos firmes Nosotros, la gente, tenemos una nueva canción). Su mood reggae hace muy sencillo escuchar lo que cantan, como si te lo dijeran desde el camastro de a lado.

Su último disco, Local Motion, salió en el 2019 con todo el estilo de rock en caribeño que tiene Pepper. Cantan su ritmo de rock y reggae hace que nada te parezca grave, pues no hay urgencias en la playa. La experiencia se trata de que los escuches y te encuentres a ti mismo.

Ratos de auto descubrirse

Pepper se toma ratos entre discos, sacan un nuevo álbum más o menos cada dos años. No han anunciado nuevo disco para el 2022, pero sí una tocada en el Okechobee Music & Arts Festival en Florida.

Se hicieron una banda en Hawái, peeeeero se mudaron a California donde fueron firmados por Volcom Entretainment (Valient Thor, Goons of Doom), y por Skunk records (Sublime, Jack Maness); en Nueva York firmaron con Atlantic Records (Ed Sheeran, Cardi B). Varios sellos para las distintas facetas de este grupo.

Pepper te ayudará a tomarte un ratito para reflexionar y escaparte a la playa, aún cuando estés en tu escritorio. Ponlos en tus audífonos para que el tiempo pase más lento, y para que el viento encerrado se sienta como una brisa cálida. Vete al mar desde cualquier lugar con Pepper.

