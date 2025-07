Lo que necesitas saber: También hay nueva música de Big Noble (Daniel Kessler), Jamie xx, Royel Otis, Mac DeMarco y más.

Llegó el fin de semana y claro que hay mucha música recién salida para escuchar. Así que, como cada siete días, les traemos nuestra selección en la playlist de las nuevas canciones de la semana.

Acá vas a encontrar, segurito, tu nueva rola preferida…

Escucha las nuevas canciones de la semana en la playlist de Sopitas.com

Por aquí te dejamos la playlist con las nuevas canciones de la semana tanto en Spotify como en Apple Music, para que la escuches donde quieras. Ahora, sí, te desmenuzamos los mejores lanzamientos de los últimos días.

Tame Impala – “End of Summer”

Es un momento muy especial para ser fan de Tame Impala. Recién se acaban de cumplir 10 años de Currents, el disco que terminó por por mostrar el talento inventivo de Kevin Parker de forma masiva.

Y en ese marco, el australiano viene con una nueva canción a romper los 5 años de ausencias desde The Slow Rush (aunque bueno, en este periodo de tiempo ha colaborado con Gorillaz y producido el último disco de Dua Lipa).

Para esta nueva etapa de su carrera, Dua Lipa está colaborando con Kevin Parker/Foto vía Facebook de la artista

Tame Impala acaba de lanzar “End Of Summer”, con lo que inicia una nueva era que nos intriga bastante. Sobre todo porque Kevin entra de lleno en la música techno/dance, esto bajo la influencia del acid house de finales de los 80 e inicios de los 90, según ha mencionado.

Sí, es cierto que sus experimentaciones con la electrónica no son nuevas. Ya desde Currents había indicios de ello, y luego en The Slow Rush, se metió más en ese ambiente con temas como “Glimmer” o “One More Year” (esta última manteniendo muchos elementos orgánicos dentro de todo).

Pero esta nueva canción, aunque podría tomar desprevenida a una buena parte de la fanaticada de Tame Impala, está bastante buena. Habrá qué ver el camino rumbo al nuevo disco con algún próximo sencillo antes de dar por hecho que Parker se meta completamente en su DJ era.

Tyler, The Creator – “Ring Ring Ring”

Hace un año lanzó Chromakopia, y ahora Tyler, The Creator nos trae un disco lanzado casi de la nada con Don’t Tap The Glass. Y es sorpresivo en muchos sentidos.

A diferencia de sus fantásticos discos pasados donde hay un alto grado de introspección que comúnmente gira alrededor de un concepto, este material se siente más liviano, sin pretensiones maximalistas ni nada de eso.

De hecho, podríamos considerarlo un álbum donde sobre el hedonismo y divertirse, casi como un ‘desestrés’; algo para desapegarse por un instante del peso de estar tan centrado en temáticas conceptuales muy elaboradas.

Muchos sonidos disco, neo soul, funky y hip-hop retro… y para la playlist de nuevas canciones de la semana de Sopitas.com, nuestra elección es “Ring Rng Ring”

“No Good For People” – Jehnny Beth

La verdad puede desgarradora y provocar que seamos personas con las que es difícil de convivir. Esta es la idea que predomina “No Good For People”, la nueva canción de Jehnny Beth.

Es bien curioso cómo llegó a ella esta canción pues dice que inspiración vino luego de ver la serie True Detective, especialmente con el personaje de Matthew McConaughey que se autodefine como ‘un sujeto que no es bueno para la gente por lo crítico que puede llegar a ser’.

A nivel instrumental, Jehnny mantienen la línea espectacularmente ruidosa de sus últimos sencillos. Solo que en este caso, se escucha una influencia muy marcada de Nine Inch Nails, tanto en la forma de cantar como en la composición.

You Heartbreaker, You, el nuevo disco de Beth, sale el 29 de agosto y estamos ansiosos por escucharlo.

Sombr – “12 to 12”

Otro que está en la mira para convertirse es uno de los nuevos artistas que definen el 2025 es Sombr. Poquito a poco se ha vuelto viral con una vibra que se define entre el pop alternativo y el indie pop… pero esta vez, con entrega algo diferente y entra a la playlist de nuevas canciones de la semana con “12 to 12”.

Es un disco con una vibra absolutamente retro, de corte bien disco funky, muy pegajosa. Sonoramente, como algo que se mueve entre Dawn FM de The Weeknd y el Future Nostalgia de Dua Lipa.

Después de un EP interesante en el 2023 y varios sencillos que se viralizan, como que ya va siendo tiempo de verlo lanzar un disco. Aquí les contamos más sobre Sombr en nuestra bella sección conocida como En El Radar.

Jamie xx – “Dream Night”

Si te preguntaran cuál es tu noche de ensueño, ¿cuál recordarías más? Quizá, para Jamie xx, sería difícil aterrizar una sola pues cada noche que da un show es memorable, según su punto de vista.

Y de ahí nace esta canción llamada “Dream Night”, inspirada en lo que él considera como estas noches salvajes dentro y fuera del escenario donde ha tenido la oportunidad de tocar y convivir con fans alrededor del mundo.

CMAT – “Euro Country”

Ojito con CMAT porque está llamada a ser la artista pop que defina el cierre del 2025. Va por su tercer disco, que sale el 29 de agosto… y pinta que será el que termine por poner a la irlandesa en el foco masivo internacional.

La prueba esta en su nueva canción “Euro-Country”, que además sirve como una muy buena introducción a su música si no la conoces aún. “Es el tipo de música country que hago; el hecho de que Irlanda sea un país europeo gobernado por el euro, y que el capitalismo es una de las peores cosas que nos han pasado“, dice en un comunicado para explicar lo que significa este tema.

Sí, es country-pop irlandés. Pero es un tipo de música muy distinta de lo que uno podría imaginarse teniendo en mente el concepto de country-pop más arraigado en lo estadounidense. Escuchen la rola y nos cuentan qué les parece.

Malcriada ft Prayers – “Momento”

El cholo-goth y el hyperpunk se unen en una colaboración imperdible… Prayers y Malcriada se juntan en esta nueva canción llamada “Momento”, el cual rescata esa sensación de vulnerabilidad.

De esas veces que te sientes atrapado, sin salida y sientes que necesitas que alguien esté ahí a pesar de la fragilidad que puedan pasar ambos. La voz tan expresiva de Mathilde Sobrino, que equilibra perfecto la tensión y vulnerabilidad de la letra, combina perfecto con el estilo agresivo de Leafar Seyer.

Qué chido que estarán de gira juntos un rato porque Malcriada es uno de esos proyectos de la escena independiente de México que se sienten honestos y apasionados como pocos.

Fcukers – “Play Me”

Fcukers pasaron de dar fiestas salvajes en Nueva York (cosechando fans de la talla de Julian Casablancas y Beck) a salir de gira como teloneros de LCD Soundsystem y tocar en Coachella.

Ha sido un año de crecimiento meteórico para el grupo liderado por Shanny Wise y Jackson Walker Lewis, esto tras lanzar su EP Baggy$$.Y parece que de a poco preparan una nueva etapa, ahora con “Play Me” que llega a la playlist de nuevas canciones de la semana.

En esta ocasión, colaboran con Kenny Beats en “Play Me” que trae un rollo acelerado muy de la electrónica jungle y drum & bass, con una sección que parece hip-hop que te recordará mucho a M.I.A.

Royel Otis – “Say Something”

Como hemos dicho antes, este es un momento sustancial para Royel Otis pues su segundo disco, Hickey, llega el 29 de agosto. Y bueno, la verdad es que los sencillos que han lanzado dan esperanza de un muy buen material discográfico.

El disco girará en torno al amor en sus diferentes facetas, al menos por lo que se aprecia en los sencillos. “Moody” hablaba sobre sentirse perdidamente enamorado de una chica complicada, mientras que “Car” hablaba de aceptar que debes terminar una relación que está haciendo daño a ambas partes…

Ahora, la nueva canción “Say Something” es la contraparte de “Car”, en el sentido de intentar desesperadamente de salvar una relación a toda costa, incluso si eso implica perder la energía propia. Muy emotiva, con un toque musical que se pasea entre The Smiths y The Drums.

Big Noble – “All The Marbles”

Los más fans de Interpol seguro recordarán Big Noble, ese proyecto que Daniel Kessler lanzó hace una década junto al diseñador de sonido, Joseph Fraioli. Pues es oficial: el guitarrista lo desenterrará para traer un nuevo disco bajo el nombre de It’s Later Than You Think.

Llegará el 15 de agosto… pero ojo porque será exclusivo de Bandcamp. Un primer adelanto llegó ahora con “All The Marbles”, tema meramente instrumental que construye atmósferas nostálgicas al más puro estilo de Kessler.

Debido a la exclusiva en Bandcamp, no aparece en nuestras playlist en Spotify ni Apple Music, pero aquí te dejamos el video oficial pa’ que le eches ojo y oído.

