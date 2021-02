‘Polydans’: Roosevelt nos regala su carta de amor a la música electrónica

Por: Salvador Medina

Una semana que inició con noticias que nos agarraron por sorpresa como el anuncio de la separación del dúo francés, Daft Punk, y que irremediablemente todos lamentamos, sin embargo, no podemos dejar de decir que la semana cerró de mejor manera con música nueva.

Y si de música electrónica –y talento exponencial– hablamos, échenle un ojo a esto. El cantante, compositor y productor alemán, Marius Lauber mejor conocido como Roosevelt lanza su tercer álbum de estudio llamado ‘Polydans’, una auténtica carta de amor a la música electrónica. Un disco que sin duda nos transporta a lugares y a otros tiempos, en este caso a una pista de baile llena de euforia, y que mejor sensación en medio de una pandemia global.

Si ya lo ubican y “Under the Sun” fue de sus canciones favoritas del 2019, este nuevo disco no los va a decepcionar. Es más, si conocieron a Roosevelt por alguno de sus remixes que fueron un total éxito como el de “Hypnotized” que le hizo a Purple Disco Machine, seguramente les va a encantar su nueva producción.

‘Polydans’ y su naturalidad llena de vínculos y energía

Roosevelt desde sus inicios nos ha demostrado su gran calidad y talento musical, desde su álbum debut homónimo, después su adictivo y atrevido segundo disco ‘Young Romance’, hasta llegar al día de hoy con ‘Polydans’ una propuesta fresca para dejarnos llevar canción tras canción, dentro de una gran colección de 10 tracks.

Un álbum liberado a través de City Slang / Greco-Roman, que posee los vínculos y energía de la comunicación implícita entre el músico y la multitud. Será interesantísimo escucharlo en vivo… ¿alguien por acá lo vio en Bahidorá hace algunos años? Privilegiados los que vieron su show en aquella ocasión.

Un disco que desde un principio nos atrapa con un trepidante comienzo con “Easy Way Out” y “Strangers” canción que fuera su último single previo al lanzamiento del álbum, una introducción que nos advierte que el contenido de dicho álbum nos lleva más allá de una simple escucha, y que al igual que Young Romance, se convertirá en uno de esos discos que pones en repeat todo el maldito día sin parar. Plop!

Chequen nomás el pedazo de talento que tenemos por aquí:

Roosevelt vuelve a sus cimientos y reconecta con sus inicios musicales

El tercer corte se trata de “Feels Right”, una canción que viene acompañada de un simpático video. El sentido del humor de Roosevelt se refleja en dicho trabajo pensado como una solución ideal para complementar la música con lo visual, donde sin duda se ve que disfrutó mucho el proceso de elaboración. Ahí les va, para que se den un quemón. Chequen el video original, y luego un video que él mismo subió acerca de cómo fue grabar esta rolota.

¿Qué tal? Sí es como para volarse los sesos la manera en cómo su nivel de ejecución es definitivamente precisa, y esto sin mencionar lo cañón que es él haya grabado TODOS los instrumentos de la rola. Parece fácil, pero no lo es. Justo es eso, lo hace tan bien que hasta parece fácil.

Con ‘Polydans’, Roosevelt vuelve a sus cimientos. Es una reconexión con sus raíces y sus inicios musicales, pero al mismo tiempo también es un trabajo que lo introduce a nuevos elementos sorprendentes. El álbum es un roadmap de la increíble musicalidad de Roosevelt; justamente como lo acabamos de mencionar, él escribió y tocó todo, desde la batería, los sintetizadores, el bajo, y hasta mezcló el álbum en su estudio personal. Que por cierto, nos contó que está estrenando. Congrats!

“Close to My Heart” es uno de los principales ejemplos de la cuidadosa realización de cada instrumento y su ejecución como trabajo final en una pieza completa, donde incluso se perciben percusiones atípicas dentro de la música de Roosevelt. Un ritmo suave para acompañar la tarde con un drink sabroso, que es seguido por un breve corte como “Montjuic”, una pequeña pausa para las restantes 5 canciones.

Los ritmos bailables y pegadizos no cesan

“Forget” da la patada inicial a la segunda mitad del disco, una canción con ritmos pegadizos y bailables que detonan la energía que habíamos guardado con el track anterior. Posteriormente llega “See You Again” algo más fresco y relajado con la esencia más auténtica de Roosevelt llena de sintetizadores emocionales y expresivos, sobretodo al final.

Retomando el tema de remontarnos a momentos y lugares, sin duda con el octavo corte del álbum “Lovers” tenemos eso, una fantasía de principio a fin que ¿por qué no cerrar los ojos e imaginarnos esas escenas de amor bonito que tanto hemos deseado? y sí, baile y baile y haciendo que cantamos con nuestro micrófono imaginario y apuntando hacia el frente. Vaya que sí nos hace falta un poco de espacio y libertad para dejar salir toda la energía que hemos guardado durante todo este encierro.

“Echoes” otro de los singles que nos anticiparon la calidad musical que contendría ‘Polydans’, nos ayuda a aterrizar y a asimilar lo que hemos escuchado antes, pero no por mucho tiempo, ya que también tiene esa adrenalina y atmósfera de alterarnos los sentidos, sobretodo por esos sintetizadores ochenteros llenos de fiesta total. Finalmente el álbum cierra con “Sign”, la cual ya habíamos escuchado como parte de los singles previos del disco, y vaya que también suena macizo. Muchos sintes atmosféricos y un beat que te hará llevar el ritmo con el pie durante todita la rola.

‘Polydans’ y la libertad y diversión que llegaron a alegrar nuestros días

Un álbum en el que se empezó a trabajar aparentemente desde junio del año pasado con el lanzamiento del primer sencillo “Sign”, precisamente. Posteriormente, en agosto del año pasado lanzaría “Echoes”, en octubre “Feels Right” y por último “Strangers”. ‘Polydans’ es un disco donde pareciera que Roosevelt se ha sentido libre y sin duda se ha divertido, y que a nosotros también nos ha dejado muy satisfechos.

Roosevelt vuelve una vez más a demostrar por qué es un indispensable en nuestras playlists, un artista que también se ha distinguido por realizar colaboraciones, destacando su capacidad como remezclador de demanda mundial trabajando con Rhye, Chvrches, Glass Animals o Charlotte Gainsbourg. ‘Polydans’ es un álbum que no fue hecho en medio de un tour, es un disco que vivió la calma de todo el proceso de creación, posee toda la energía que Roosevelt quiso imprimirle y eso no es un tema menor, ya que nos invita a prestarle cuidadosa atención al disco.

Tracklist

1. Easy Way Out

2. Strangers

3. Feels Right

4. Closer to My Heart

5. Montjuic

6. Forget

7. See You Again

8. Lovers

9. Echoes

10. Sign