Lo que necesitas saber: Es la primera vez que Inglaterra gana un partido por el tercer lugar, anteriormente había perdido con Bélgica 2018 y contra Italia en 1990.

El Inglaterra vs Francia por el tercer lugar del Mundial 2026, fue una verdadera locura. Hubo un total de 10 goles; 4 en el primer tiempo y 6 en el segundo. Aunque los ingleses se quedaron con la victoria 6-4, Francia estuvo cerca del empate en dos ocasiones.

¿Sabías que el Inglaterra vs Francia es el partido por tercer lugar con más goles en la historia del Mundial?

Y por si la lluvia de goles no fue suficiente, Kylian Mbappé aprovechó el juego para lucirse con un doblete y ponerse líder momentáneo de la tabla de goleo.

Fotografía @England

Fin de la Era Didier Deschamps

Con este partido no solo terminó el Mundial para ambos equipos, también marcó el final de la era de Didier Deschamps al frente de la Selección Francesa después de 14 años.

Su lugar será ocupado por Zinedine Zidane, quien tendrá la misión de conseguir una nueva estrella en el escudo, tal como lo hizo su antecesor en Rusia 2018 y quien además ganó como jugador el Mundial de Francia 1998.

Fotografía Jose Luis Melgarejo, Mexsport

¿Cuántos goles marcó Mbappé en el Mundial?

Kylian Mbappé cerró su participación en el Mundial 2026 con un total de 10 goles en 8 partidos. Aunque todavía no puede cantar victoria, tiene que esperar a que Lionel Messi no marque dos o más goles en la final contra España, para quedarse con la bota de oro.

Kylian Mbappé: 10 goles

Lionel Messi: 8 goles

Erling Haaland: 7 goles

Fotografía @FIFAWorldCup vía X

Inglaterra bailó a Francia en el primer tiempo

Antes del drama, Inglaterra dominó el primer tiempo del partido, no solo le clavó cuatro golazos a Francia, también se bailó a la defensa y al portero, con todo y que no jugaron los titulares.

Declan Rice abrió el marcador apenas al minuto 3, miren la facilidad con la que definió el inglés.

El 2-0 llegó al minuto 18, después de un tiro de esquina cobrado por Rice que Ezri Konsa mandó al fondo de la portería de Mike Maignan.

El doblete de Bukayo Saka

Bukayo Saka no podía quedarse fuera de la fiesta y en los últimos minutos del primer tiempo se lució con un doblete. El 3-0 a favor de Inglaterra, llegó después de una serie de rebotes en el área francesa.

Y el 4-0, el que parecía sentenciar la goleada sobre Francia, llegó al minuto 45, tras un pase filtrado de Eberechi Eze, que Saka clavó en la portería.

Francia puso a temblar a Inglaterra

Una vez más, Inglaterra pecó de confiado y dejó escapar la ventaja de cuatro goles que tanto le había costado construir. Aunque terminó ganando el partido, su ventaja fue de apenas dos goles.

El doblete de Kylian Mbappé y los goles de Bradley Barcola y Ousmane Dembélé en el segundo tiempo dieron la impresión de que Francia podía conseguir el empate. Sin embargo, el tiempo no les alcanzó.

Saka y Jude Bellingham sellaron la victoria inglesa

Justo cuando Francia dominaba el partido, el árbitro marcó un penal a favor de Inglaterra y el encargado de cobrarlo fue Bukayo Saka, quién clavó su tercer gol de la tarde y el quinto para los ingleses.

Sin embargo, casi diez minutos después, Dembélé, al 90+6, puso a temblar a los ingleses con el 5-4; parecía que estaban cerca de conseguir el ansiado empate. Para su mala suerte, apareció Jude Bellingham en los últimos segundos para sentenciar, ahora sí, la victoria inglesa.

Por primera vez en toda su historia, Inglaterra ganó un partido por el tercer lugar. En Rusia 2018, perdió con Bélgica 2-0 y en Italia 1990 cayó 2-1 ante Italia.