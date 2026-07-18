Lo que necesitas saber: Se localizaron 10 personas sin vida en los municipios de Morelos, Pánuco y Saín Alto, entre ellas el exalcalde Ignacio Castrejón Valdez.

Este sábado 18 de julio la violencia volvió a hacerse presente en Zacatecas y es que lamentablemente el empresario constructor y expresidente municipal de Sombrerete, Ignacio “Nacho” Castrejón Valdez, quien estuvo al frente del municipio entre 2016 y 2018, perdió la vida.

De acuerdo con lo informado por autoridades estatales, se localizaron 10 personas sin vida en los municipios de Morelos, Pánuco y Saín Alto, entre ellas el exalcalde Ignacio Castrejón Valdez.

Según distintos reportes, las autoridades localizaron el cuerpo del exalcalde a un costado de la carretera federal 45, en el tramo Saín Alto-Sombrerete, cerca del entronque hacia Santa Anita.

Además, diversos medios señalan que presuntamente un grupo de personas lo privó de la libertad un día antes de localizar su cuerpo. Sin embargo, la Fiscalía no ha confirmado esta versión y mantiene abiertas las investigaciones.

¿Qué han dicho las autoridades?

Tras el hallazgo, el secretario general de Gobierno de Zacatecas, Rodrigo Reyes Mugüerza, informó que la Fiscalía le notificó sobre la localización de los 10 cuerpos.

Foto: Captura de pantalla | Facebook

Además de señalar que el Grupo de Inteligencia Operativa sostuvo una reunión extraordinaria, junto con autoridades de los tres órdenes de gobierno y la Quinta Región Militar, para dar seguimiento a las investigaciones y reforzar las acciones de seguridad.

Por su parte, el alcalde de Zacatecas, Miguel Varela, expresó sus condolencias a familiares y amigos de Ignacio Castrejón.

“Es muy triste ver lo que sigue sucediendo en nuestro país y en nuestro estado”, escribió, además de pedir que las autoridades esclarezcan los hechos y actúen ante la gravedad de la situación.

Foto: Captura de pantalla | Facebook

Aunque las autoridades reforzaron el despliegue operativo en la zona con instituciones de seguridad de los tres órdenes de gobierno y continúan con los trabajos periciales para identificar a las víctimas, todavía esperan que las investigaciones permitan determinar si los homicidios están relacionados entre sí o si corresponden a hechos distintos.