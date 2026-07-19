Andy Sola es una conductora y periodista deportiva que ha contribuido enormemente a que la presencia de las mujeres en el futbol sea absolutamente necesaria.

Ella misma nos contó que decidió dedicarse a los deportes cuando inició en la comunicación por ser un reto para ella, y por la posibilidad de abrir puertas a futuro para las mujeres, lo cual ha resultado todo un éxito.

Se trata de una periodista alegre, que agarró el gusto por el futbol por su papá, por Jorge Campos y por vivir en una ciudad donde las Chivas son religión.

Una charla increíble en el marco del Mundial 2026 con una verdadera experta.

Andy Sola iba a jugar a futbol pero se amoló la rodilla… y esto no es meme

La historia de que alguien iba a jugar a futbol pero se fregó la rodilla es muy común y en la mayoría es nomás de broma, pero en el caso de Andy Sola, ¡en verdad ella jugaba futbol y se lastimó la rodilla!

Nos contó que empezó a jugar futbol porque ahí encontró a las únicas amigas en medio del bullying que vivía de pequeña. Le gustaba ser defensa para ‘tirar patadas’.

“Era muy buena defensa porque me encantaba tirar patadas. Yo no pateaba balones, seguro eran rodillas. Jugué futbol durante toda mi secundaria y parte de mi prepa, y en prepa empecé a hacer un buen de ejercicio en el gimnasio, pesas; un día en una plancha le metí peso extra y cuando estiré me la reventé”.

Foto: Sopitas.com

“Jorge Campos es un perico” y cómo nació su amor por Chivas

Además de que fuera futbolista, muy cerca estuvimos de que Andy Sola fuera aficionada de los Tecos (QEPD) y no de las Chivas. Ella vivía justo enfrente del Estadio 3 de marzo, literal cruzando la calle, y uno de los momentos que la hizo amar el futbol fue cuando su papá la llevó a ver un partido donde estaba Jorge Campos.

“La única imagen que me acuerdo de ese estadio es que vi a Campos en la portería. Me acuerdo del uniforme de Campos y para mí eso fue wow… Para mí era icónico. Visualmente como niño era muy atractivo verlo, ese momento lo tengo muy grabado en la cabeza”.

Jorge Campos jugando con Pumas / Mexsport

Es curioso que ahora trabaja con Jorge Campos en Azteca Deportes, y nos reveló que aunque en las transmisiones lo vemos muy callado, en realidad no para de hablar.

“¿Se pueden imaginar que Campos habla como perico? La gente que no lo conoce y lo ve en las transmisiones piensa que le pagan por decir dos palabras… No, no saben lo que habla. No para, es impresionante”.

¿Y cómo se hizo Chiva con ese antecedente de ver a Campos en un partido de Tecos? Andy Sola se mudó a Zapopan justo a tiempo para darse cuenta de que Tecos no era un equipo muy confiable, y en ese nuevo hogar todo mundo amaba al Rebaño. Recuerda que el campeonato contra Toros Neza del 97 fue un momento crucial, pues vio las calles llenas de afición festejando y eso la enamoró.

La influencia de su papá que llevó a Andy Sola a vivir con el futbol

Además de llevarla al 3 de marzo desde pequeña, su papá tuvo más influencia en ella para ser la periodista deportiva que hoy conocemos. Junto a esa primera vez en que vio a Jorge Campos y el festejo de Chivas, otro momento que la marcó y la hizo amar el futbol fue durante el Mundial de Francia 98, cuando su papá veía los juegos de la Selección Mexicana y le explicaba todos los detalles.

“Con el paso de los años e incluso actualmente, tengo una superbuena relación con mi papá. Lo más bonito es nuestra comunicación futbolística, porque puede estar en un lugar y yo en otro y siempre hay un mensaje de ‘ya metió gol fulano, viste el gol de perengano, te mando el resumen de no sé qué’… él es como mi jefe de información personal”.

¿Por qué el futbol es tan popular y amado? Andy Sola tiene una teoría muy convincente

Ya para terminar, dejamos al último la reflexión de Andy Sola sobre la popularidad del futbol. ¿Por qué rayos nos gusta tanto?

Su teoría es que la realidad nos obliga a buscar un escape, un respiro… Un momento donde podamos olvidarnos de los problemas que nos aquejan como sociedad.

“El futbol también es un tema aspiracional. El mexicano en especial necesita alegrías constantes. Llevamos muchos sexenios, muchos problemas, mucha política que nos ha estado ensuciando, mucha inseguridad, muchas cosas alrededor y creo que el deporte tiene esa belleza de sacarnos de la caja. Siento que a veces pones toda esa frustración y toda esa energía en un equipo, en algo que te saca totalmente de tu realidad y de tu día a día. Es un respiro para la sociedad”.