Lo que necesitas saber: Mbappé llegó a 22 goles en tres Mundiales

Inglaterra y Francia nos regalaron el partido por el tercer lugar con más goles en la historia. El equipo británico ganó 6-4 en un juego dramático, pues ganaban 4-0 al inicio del segundo se tiempo y casi al final estuvieron cerca de ser empatados, en gran parte gracias al orgullo de Kylian Mbappé, quien marcó dos goles y se convirtió en el máximo goleador en la historia de las Copas del Mundo.

El francés llegó a 22 goles y superó la marca de Messi, quien tiene 21 y podría empatarlo y hasta superarlo en la final contra España, pero pasea lo que pase, Mbappé queda destinado a ser el máximo goleador ya sea en esta edición o en la próxima, en la cual Leo ya no jugará.

Mbappé con la selección de Francia / Mexsport

Mbappé prefería jugar la final

Al final del partido, Mbappé vaticinó que Messi marcará contra España, y en lo personal él cambiaría el título del máximo goleador en los Mundiales por jugar la final en lugar de haber disputado el partido por el tercer lugar.

“Para ser honesto, habría preferido no ser el máximo goleador y estar en la final del Mundial. Mañana (domingo) va a marcar Messi, seguro. Marca siempre. Me gustaría no ser el máximo goleador de la historia y jugar el partido”, indicó.

Mbappé le hizo dos goles a Inglaterra / Mexsport

La crítica de Mbappé: “No respetamos la camiseta”

Mbappé fue crítico con la actuación de la Selección de Francia al asegurar que durante los primeros 45 minutos no respetaron la camiseta y la historia de Francia. En ese lapso Inglaterra, que alineó con varios suplentes, condicionó el juego con el 4-0.

Después vino la reacción francesa, que fue espectacular, pero insuficiente. “Ha habido dos mitades diferentes. La primera no hemos respetado la camiseta. Hay cosas que no entiendo. No nos podemos permitir eso“.

“Hemos jugado a alto nivel en la segunda parte. Hemos tenido más sentimiento. Hemos ganado la segunda parte, pero no el partido. Nos hubiese gustado ganar para el entrenador”, dijo Mbappé en referencia al último partido de Didier Deschamps al frente de la Selección de Francia.