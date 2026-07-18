Primero el Cablebús, luego el Metro: dos hombres protagonizaron incidentes que frenaron el transporte en CDMX

Lo que necesitas saber: Un hombre subió al techo del convoy del Metro en la Línea B y otro subió a una torre del Cablebús en la Línea 1.

No fue uno, sino dos: Hoy el transporte público de la CDMX tuvo que frenar su servicio por dos incidentes. Del lado del Cablebús, un hombre se subió a una de las torres de la Línea 1 y provocó que se parara el servicio y, en el Metro, un hombre se subió al techo de un convoy y luego a las vías en la Línea B, provocando detener el servicio por un tiempo.

Pero vámonos por partes, aquí todo el contexto sobre el caos que vivió el transporte público el día 18 de julio:

Foto: @lajornadaonline | @Wendymg10

Hombre sube al techo del metro

En las primeras horas de este sábado 18 de julio, la Línea B del Metro registró grandes retrasos —más de los que ya tiene— pues un hombre fue localizado sobre el techo de un convoy y más tarde sobre las vías del metro; esto entre las estaciones Impulsora y Nezahualcoyotl.

Luego de que el hombre fuera detectado arriba de la unidad, el personal se vio obligado a detener la marcha, momentos más tarde se activó un operativo de seguridad para detener al hombre y así evitar un accidente.

Durante el operativo, se realizó un corte de corriente eléctrica casi a las 10:00 de la mañana en el tramo de las vías, lo que detuvo por unos minutos la circulación de los trenes.

Tras el corte de energía, se suspendió el ingreso de pasajeros desde la estación de Ciudad Azteca. Hasta el momento no se ha revelado la identidad del hombre, ni se sabe más información respecto a su detención.

Hombre es rescatado en la torre del Cablebús

Y a unos cuantos kilómetros más de la Línea B del Metro, un hombre de aproximadamente 54 años fue rescatado por cuerpos de emergencia, luego de haber subido a una de las torres del Cablebús de la Línea 1.

El hombre que estaba casi semidesnudo permaneció en la torre ubicada sobre Avenida Ticomán en la colonia Residencial Zacatenco; elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos, Protección Civil y la Secretaría de Seguridad Ciudadana acudieron al lugar.

Los elementos mantuvieron la charla con el sujeto en lo que llegaba una grúa telescópica de bomberos para poder alcanzar al hombre. En la parte de abajo de la torre, elementos de la Subsecretaría de Control de Tránsito de la SSC cerraron las calles para evitar algo más grande.

Esto ocurrió alrededor de las 7:30 a.m. y esto obligó a que hubiera servicio provisional en el Cablebús de la Línea 1. El servicio corría de entre Cuatepec y Antena Tlalpexco hacia La Pastora, mientras que las estaciones de Indios Verdes y La Pastora permanecieron sin servicio.

Todo un caos el transporte público de la CDMX, vaya día.