Lo que necesitas saber: La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, señaló que al gobierno estadounidense le gustaría ver “un poco de compasión” por parte de México tras la muerte de los agentes.

El caso de los oficiales estadounidenses que murieron en Chihuahua ya escaló a nivel político y está tensando la relación entre México y Estados Unidos más de lo que parecía en un inicio.

Foto: Captura de pantalla

Todo comenzó con el accidente en el que cuatro personas perdieron la vida, sin embargo, tras lo ocurrido se supo que dos de las víctimas eran de origen estadounidense, y eso no era todo pues estarían vinculadas a la CIA y a posibles operaciones contra el narco en coordinación con el gobierno mexicano, lo que encendió las alertas en Estados Unidos.

Trump afirma que “México está perdido” y que Estados Unidos es su “única esperanza”

En medio de este escenario, desde Washington comenzaron los posicionamientos. La vocera de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, señaló que al gobierno estadounidense le gustaría ver “un poco de compasión” por parte de México tras la muerte de los agentes.

Pero el comentario que terminó por prender la conversación vino después pues el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que “México está perdido” y que Estados Unidos es su “única esperanza”, una frase que fue retomada durante la conducción de Martha MacCallum en Fox News, donde citó palabras del propio mandatario dichas en una entrevista con ella.

Del lado mexicano, la presidenta Claudia Sheinbaum fue clara, no se permite que agentes extranjeros operen en campo sin autorización. Además, su gobierno ya revisa si hubo violaciones a la Constitución o a la Ley de Seguridad Nacional.

Así, lo que empezó como un accidente terminó destapando un tema mucho más delicado sobre la presencia de agentes estadounidenses en territorio mexicano. Y con declaraciones como esta, la tensión entre ambos países no parece que vaya a bajar pronto.