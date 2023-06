Post Malone por fin vendrá a México para dar un concierto en el Foro Sol (y estos son los detalles)

No cabe duda que los conciertos y festivales este 2023 se están llevando todo nuestro sueldo, pues a cada rato se anuncian un montón de shows en nuestro país que nos hacen aplicar el tarjetazo. Y parece que esto no va a parar –al menos en lo que resta del año–, pues se confirmó que Post Malone vendrá por primera vez a México… sí, no están soñando.

Desde hace un buen rato, este rapero y compositor estadounidense se convirtió en uno de los artistas más importantes del mundo, gracias a que ha sacado rolas que se vuelven hits instantáneos. Sin embargo, y a pesar de que tiene una buena base de fans en México, por alguna razón, Post Malone nomás no se animaba a venir de este lado del charco.

Post Malone tocando en Coachella 2022/Foto: Getty Images

Después de mucha espera, Post Malone por fin vendrá a México para tocar en el Foro Sol

Durante los últimos meses comenzó a sonar fuerte el rumor de que Post Malone por fin vendría a México para dar un show en nuestro país, pero pasó el tiempo y no se confirmaba nada. Sin embargo, después de mucha espera y chismes, ahora sí es oficial que visitará por primera vez la CDMX y nos quedó claro que viene en plan grande.

¿Por qué lo decimos? Bueno, pues porque el próximo 5 de septiembre, Post Malone dará un concierto ni más ni menos que en el Foro Sol de la Ciudad de México, como parte de su gira If Y’all Weren’t Here, I’d Be Crying, la cual pasará por gran parte de Estados Unidos y ahora, chilangolandia. Así que siéntanse afortunados, pues el rapero no ha confirmado más fechas en otros países.

Este es el póster del concierto de Post Malone en el Foro Sol de la CDMX/Foto: OCESA

Fecha de preventa para el concierto de Post Malone en la CDMX

Ahora bien, sabemos que muchos llevan años esperando a que Post Malone visite México por primera vez y seguramente esto les interesa. Tome nota, que la Gran Venta para el concierto en el Foro Sol de la CDMX será del 5 al 6 de julio a través del sitio web de Ticketmaster y únicamente con tarjetas HSBC (esto es muy importante).

Pero no se nos agüiten, que si no tienen la tarjeta de este banco, también podrán comprar sus boletos para el concierto de Post Malone en la CDMX, pues el 7 de julio arrancará la venta general, donde tendrás chance de comprar tus entradas con cualquier otra tarjeta y hasta en efectivo. Así que anoten muy bien esta información, que la necesitarán.

Lo que podemos esperar del primer concierto de Post Malone en México

Y sí, ya sabemos que muchos tienen las expectativas por las nubes a la hora de hablar de Post Malone, pero, ¿qué podemos esperar del concierto que se echará en la CDMX? En esta gira, el cantante y rapero estará presentando su más reciente material discográfico, AUSTIN, el cual podremos escuchar completito el próximo 28 de julio. O sea que seguro sonarán varias rolas de este álbum, pero aún están a tiempo de aprendérselas para el show.

Pero además de estas canciones recién salidas del horno, por supuesto que no se olvida en sus conciertos de los hitazos que lo han posicionado en la cim de la industria musical. Así que lo más probable es que en el setlist que se eche en el Foro Sol, incluya éxitos como “Sunflower”, “rockstar”, “Circles”, “Goodbyes” y muchos más. ¿Están listos para ver el debut de Post Malone en México?

El show de Post Malone en la CDMX estará lleno de rolas nuevas y hits/Foto: Getty Images