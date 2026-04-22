Lo que necesitas saber: Tricky acompaña el anuncio de este disco con el sencillo "Out of Place". El álbum en su totalidad podrá escucharse muy pronto.

Luego de seis años de nada de nada, Tricky acaba de anunciar el lanzamiento de un nuevo disco, el cual llevará por nombre Different When It’s Silent.

Tricky / Foto: facebook.com/TrickyOfficial/

¿Cuándo se estrena el nuevo disco de Tricky?

“Me encanta hacer música. Estoy agradecido de haber tenido la oportunidad de vivir esta vida y seguir creando”, señaló Tricky en comunicado de prensa difundido en medios. Different When It’s Silent será el sucesor de Fall in Pieces, álbum que publicó en 2020.

Aunque Tricky no ha dejado de hacer música, este será el primer disco que publique en seis años, ya que anteriormente sólo lo hacía bajo pseudónimo. El nuevo disco de uno de los artistas más innovadores del trip-hop se estrenará el próximo 17 de julio.

Tricky / Foto: facebook.com/TrickyOfficial/

“Out of Place”, el primer sencillo del nuevo disco de Tricky

Different When It’s Silent se grabó en Francia y, claro, también hubo sesiones en Bristol. En él trabajó Tricky con Marta Zlakowska… algo que, los fans sabrán, no es novedad: la cantante polaca es habitual colaboradora del artista.

Y pues bien, para no perder la costumbre, el primer sencillo de Different When It’s Silent es una canción en la que Tricky se hace acompañar de Marta. El nombre de la canción es “Out of Place” y ya puede escucharse en todas las plataformas.

Durante el periodo del Fall in Pieces al Different When It’s Silent, Tricky lanzó dos discos, uno con el pseudónimo de Lonely Guest, otro como Theis Thaws. Ahhhh y también editó un disco en conjunto con Marta Zlakowska. Así que este nuevo disco es, formalmente, el regreso de Tricky.