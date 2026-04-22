Lo que necesitas saber: Durante la ceremonia de ingreso al Salón de la Fama del Rock, es usual que las bandas homenajeadas se echen unas rolitas... pero, como está la situación, sería un logro ver a Peter Hook junto a sus excompañeros.

Desde hace años Peter Hook y los demás miembros de New Order viven una enemistad que parece irrevocable. Sin embargo, con el reciente anuncio del ingreso de la banda al Salón de la Fama del Rock, se ha revivido la idea de una reconciliación… ¿hay la posibilidad?

“Sigo pensando que es una farsa que usen el nombre de New Order”: Peter Hook

Hook es quien más se ha tomado el tiempo de reaccionar al ingreso de New Order y Joy Division al Salón de la Fama del Rock y, claro, no ha dejado de hablar sobre la posibilidad de reunirse con sus excompañeros. Ha sido tajante: no tiene la intención… pero, su decisión no es definitiva.

“Lo que hicieron en 2011 fue, francamente, repugnante, y no puedo perdonarlo… así que no voy a tomar prestada su pelota, por así decirlo, para ningún tipo de juego”, comentó el bajista en entrevista para Billboard.

Peter Hook en el Pabellón del Palacio de los Deportes / Foto: Stephania Carmona (@uncercoverfanny)

Inicialmente, Peter Hook se distanció de Bernard Sumner, Stephen Morris y sus demás compañeros de New Order por diferencias creativas… aderezadas por disputas financieras. Sin embargo, el rompimiento total llegó en 2011, cuando la banda retomó actividades sin siquiera avisarle.

“Sigo pensando que es una farsa que usen el nombre de New Order cuando no son New Order. No han dicho que van a ir; para ser honesto, no tengo ni idea. Yo sí voy a ir, sin duda. Tengo muchas ganas”, agregó.

New Order en el Auditorio Nacional. Foto: cortesía OCESA/Liliana Estrada

¿Entonces, definitivo no? Puessss… con Billboard dio a entender que no y no. Sin embargo, en entrevista con la Rolling Stone, Peter Hook dejó abierta la puerta para una posible reconciliación. Aunque estará un poco difícil: ya que dependerá de Sunmer y el resto de New Order.

Joy Division y New Order ingresarán al Salón de la Fama del Rock

De acuerdo con el bajista, la reunión dependería si sus excompañeros son los que intentan comunicarse y entablar “algún tipo de comunicación”… si no es así, pues entonces no habrá nada.

Foto: Captura de pantalla

En la ceremonia de ingreso al Salón de la Fama del Rock, es usual que las bandas homenajeadas se echen unas cuantas canciones… por ello, es un espacio más que ideal para ver nuevamente –aunque sea por breve tiempo– en el escenario a agrupaciones disueltas.

Lo que no dijo Peter Hook es si tendría ánimos de volver a tocar con sus excompañeros… ya sea para interpretar canciones de New Order o de Joy Division (ambas bandas serán homenajeadas). Pero bueno, como está la cosa, con un saludito será más que suficiente.