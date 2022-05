No cabe duda de que el 2022 está siendo increíble para los amantes de la música. Sobre todo para aquellos que como a nosotros, nos encantan los conciertos y festivales. Después del encierro, muchas bandas y artistas reagendaron –varias veces– las fechas que habían anunciado, entre ellas está My Chemical Romance quienes luego de un buen rato, por fin volvieron a los escenarios.

Como recordarán, a finales de 2019, la banda regresó por la puerta grande dando un show en Los Ángeles que estuvo lleno de nostalgia y melancolía emo. Pero no solo eso, también anunciaron un enorme tour por Estados Unidos, Europa, Australia y Nueva Zelanda. Sin embargo, a raíz del COVID-19, tuvieron que posponer sus planes hasta que las cosas con la pandemia se calmaran un poco.

Foto: Especial

My Chemical Romance volvió a los escenarios con un show impresionante

Afortunadamente, este año se ve mejor que los anteriores, es por eso que My Chemical Romance volvió y con todas las fichas posibles porque tras casi tres años, tocaron una vez más en vivo. El pasado 16 de mayo, Gerard Way volaron hasta el Reino Unido para presentarse en The Eden Project de Cornwall, y vaya que fue un conciertazo que todos sus fans británicos esperaron casi casi una eternidad.

Para que se den una idea de cómo estuvo el show, la banda abrió con “The Foundations of Decay” (la rola que estrenaron hace unos días y que si aún no la han escuchado, POR ACÁ les contamos los detalles). A partir de ahí, soltaron hit tras hit, desde “Helena” hasta “Welcome to the Black Parade” y muchas más. Sin embargo, también hubo otras sorpresas que los fans from hell seguramente disfrutaron como nunca.

Imagínense que en este concierto, My Chemical Romance tocó por primera vez en vivo algunas rolas que tenían guardadas en el baúl de los recuerdos, como “Surrender the Night” y “Boy Division”, pero también se aventaron “This is How I Dissapear” –que desde el 2010 no sonaba en sus shows–. Sin duda, el setlist que se echaron tuvo de todo y para todos los gustos, con una selección de canciones impecable.

Así que como verán, esta presentación tuvo de todo y sin duda aumenta nuestras expectativas en dado caso de que en una de esas, anuncien algunas fechas en México (crucemos los dedos para que eso pase pronto). Pero mientras esperamos noticias de su regreso a nuestro país, chequen por acá cómo sonó “Welcome to the Black Parade” en The Eden Project en el Reino Unido: