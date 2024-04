Lo que necesitas saber: Blink-182 no la ha pasado del todo bien en su gira por Latinoamérica, y los problemas de salud han sido recurrentes.

Claro que la gira de Blink-182 por Latinoamérica ha sido emocionante… y también un poco complicada. Para que se den una idea, en el primer concierto de la banda en la Ciudad de México se supo que Mark Hoppus andaba enfermo.

Poquito después de que comenzará el show del 2 de abril, el propio Tom DeLonge pidió a los asistentes que ayudaran a cantar las partes del bajista pues a este último se le estaba yendo la voz. Pero eso no mermó el show –o al menos de forma considerable– en lo absoluto.

Mark Hoppus en México. Foto: David Barajas.

Mark Hoppus se enfermó de la garganta

“Estoy muy enfermo y el doctor dijo que no podía cantar esta noche”, había dicho el propio Mark Hoppus en el primer concierto de Blink-182 en el Palacio de los Deportes de este 2024. Sin embargo, nunca dio ese aviso como para espantarnos por una posible cancelación en el momento.

Todo lo contrario… El bajista, en medida de lo posible, cantó cada parte de las canciones en las que la hace de vocalista. Y sí, es cierto que se le notaban un poco las complicaciones para entonar, pero nunca se echó para atrás. De hecho, eso valió que el propio Tom le dijera a su amigo de prácticamente toda la vida que “eres un maldito superhéroe”.

¿Pero a qué se debió el malestar de salud? Bueno, pues a un dolor de garganta y a una bronquitis. Así lo reveló Mark Hoppus a través de su cuenta de Discord en diversas publicaciones.

Blink-182 en el Tecate Pa’l Norte 2024. Foto: Stephania Carmona.

“Hombre, estoy muy enfermo. Tengo una infección de garganta muy severa y bronquitis. El doctor me dijo que tengo las vías respiratorias muy inflamadas. Me dijo que nos saltáramos el show de esta noche (2 de abril) y regresáramos mañana, pero de ninguna manera pasará eso”, escribió Mark Hoppus.

“Me siento muy bien, excepto que mi garganta arde cada vez que trago o hablo… No sé lo que hoy me depara. Mi garganta todavía se siente como lava… Me paré frente a 18.000 personas, apestó pero hice lo mejor que pude porque amo a Blink-182 y los amo a todos“, agregó Hoppus en el post donde revelaba que está enfermo. Oh, Mark, el show no apestó para nada.

Mensaje de Mark Hoppus a través de Discord. Foto: Captura de pantalla.

La banda canceló una de sus fechas en la CDMX

Si bien Mark hizo lo posible para poder tocar en el primer concierto de Blink-182 en la CDMX de este 2024, las cosas se complicaron para la segunda fecha, la cual estaba pactada para el miércoles 3 de marzo. Tras una valoración médica, se consideró que el bajista debía, cuando menos, dejar pasar uno de los shows.

Así que el segundo concierto de la banda en el Palacio de los Deportes se canceló. En un comunicado, Hoppus mencionó que él, la banda, los promotores y managers hicieron lo posible por reagendar la fecha, pero no se logró.

“Estoy tomando diversos medicamentos y estuve en cama los últimos tres días excepto para ir al show, y ayer tenía la esperanza de que solo era una alergia… Los doctores me dijeron que era una infección de garganta y bronquitis. Me mediqué enseguida con la amable ayuda de los promotores locales y he estado en tratamiento. “Espero y rezo por estar listo para los shows del fin de semana. Todo esto es por mí y por mi enfermedad; no hablo por nadie más. No necesito más sugerencias de remedios. Gracias por su preocupación y apoyo”. Mark Hoppus vía Discord.

Mensaje de Mark Hoppus tras la cancelación del concierto del miércoles 3 de abril. Foto: Captura de pantalla.

Tom DeLonge tuvo un tema de salud en la gira de Blink-182 por Latinoamérica

Lo de Mark Hoppus no es el primer problema al que Blink-182 se enfrenta durante su actual gira por Latinoamérica. En Paraguay, donde fueron una de las bandas principales del festival Asunciónico, fue Tom DeLonge el que la sufrió con el clima extremo de la capital.

Durante la transición entre las canciones “More Than You Know” y “Happy Holidays, You Bastard”, el vocalista sufrió un golpe de calor que lo obligó a salir del escenario por un breve momento.

“Esto fue un minuto antes de que me diera el golpe de calor… Me puse de rodillas, la vista se me puso borrosa, me tambalee a un lado del escenario y vomité un poco… Travis y Mark lograron rescatar el tiempo perdido. Esto es algo que no había sentido antes, pero me recompuse y regresé a terminar el show“, mencionó Tom DeLonge en un post de Instagram.

Post de Tom DeLonge donde habló sobre el golpe de calor que vivió en Paraguay. Foto: Captura de pantalla.

También algunas polémicas con fans en la gira de Blink-182 por Latinoamérica

En Perú también hubo un asunto con Blink-182, aunque no precisamente con cuestiones de salud. Tras su concierto del 12 de marzo en el Estadio San Marcos, Mark Hoppus salió a las calles de Lima para firmar autógrafos y saludar fans.

De repente, por ahí se le acercó alguien que le dio un vinilo para firmarlo. “Mark, el disco no es para revenderlo, es para mí. Estuve en el concierto”, dijo el chico del vinilo

La cosa es que el bajista, con algo de dudas, le pidió al supuesto fan que nombrara tres canciones del Cheshire Cat, el álbum debut de la banda. El supuesto fan, notablemente nervioso, no dijo ninguna canción del disco y solo dijo al aire “Adam’s Song”… Acto seguido, Mark le regresó el vinilo sin firmarlo.

Mark Hoppus se negó a firmar un vinilo de un presunto revendedor durante la gira de Blink 182 por Sudamérica ?



El bajista le hizo una prueba para cerciorarse de que fuera fan y no la pudo contestar ?



¿Cómo ves?



?: blink182.chile pic.twitter.com/b2Ujs9k2IY — SopitasFM (@sopitasfm) March 14, 2024

Muchos criticaron la actitud de Mark ante la petición de esa persona, quien aseguraba haber estado en el concierto la noche anterior. Pero también salieron otros fans que defendieron la postura de Hoppus.

Algunos dicen que el bajista suele hacer ese tipo de preguntas para identificar a las personas que solo están buscando que les firmen los vinilos para después revenderlos a un precio más alto.

Bastante denso el asunto con la gira de Blink-182 por Latinoamérica, ¿no?

Te puede interesar