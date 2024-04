Lo que necesitas saber: A 20 años de su última visita, Blink-182 regresó al Palacio de los Deportes de la CDMX para despertar la nostalgia. Aquí la reseña.

¿Recuerdan el 2004? Refresquemos un poco la memoria… En ese año, por ahí del mes de mayo, Keane lanzaba su aclamado Hopes & Fears. Poquito antes, precisamente en abril, Blink-182 tocaba por primera vez en la Ciudad de México, aquella ocasión en el Palacio de los Deportes.

Parece como si no hubiera pasado tanto tiempo, pero son 20 años. Y vaya coincidencia: en este 2024, la banda comandada por Tom Chaplin vino al Domo de Cobre para celebrar las dos décadas de su disco debut. Un día después, le tocó al trío californiano de pop-punk firmar su vuelta a la capital mexa con todo y alineación clásica.

Blink-182 en el Palacio de los Deportes. Foto: David Barajas.

Linda semana de nostalgia musical. Pero en el caso de Tom DeLonge, Mark Hoppus y Travis Barker, había una deuda por saldar tras la cancelación de hace un año. Eso sí, la fanaticada mexa no es rencorosa ni mucho menos…

Desde antes del primer concierto en la Ciudad de México, ya esperaban a Blink-182 afuera de su hotel para llevarles mariachi y por ahí, la gente se los ha encontrado por la calle para la clásica foto de recuerdo.

Los fans mexicanos recibieron a @blink182 con Mariachi en su hotel ?? ?



¿Qué les parece? ¡Gran bienvenida! ? pic.twitter.com/101TTkkVh6 — SopitasFM (@sopitasfm) April 2, 2024

No hay que ser muy fijado para darse cuenta de la emoción que provoca el regreso de la banda. En redes sociales, es fácil percibirlo… Sin embargo, es en las afueras del Palacio de los Deportes, justo el día del concierto, donde uno se puede encontrar a esos fans que guardan las anécdotas más significativas.

“A mí madre no le gustaba el grupo, pero cuando yo ingresé a la fuerza aérea, ella escuchaba a Blink porque me extrañaba. El día que falleció, por eso me hice el tatuaje de la banda“… esa es la historia de un fan con el que platicamos antes de entrar al concierto del pasado 2 de abril.

Y así como esa, seguro hay montones de historias que el público buscó honrar de la mano de Blink-182 y esas canciones capaces de llevarte más de 20 años atrás…

@sopitasfm ¡Hasta la piel con Blink-182! ?✨ Nos colamos entre los primeros fans en llegar al concierto y, ¡vaya sorpresa! Algunos nos revelaron sus increíbles tatuajes inspirados en la banda. Pero eso no es todo; también nos compartieron las emocionantes historias detrás de cada tinta. ¿Tú tienes algún recuerdo especial con Blink-182?? #blink182 #concierto #entrevistasenlacalle #degiracontiktok #tatuajes ♬ ONE MORE TIME – blink-182

Blink-182 en el Palacio de los Deportes

Llegar a un concierto y que te reciban con “The Rock Show” como una de las primeras canciones, curioso detalle de Blink-182 en una presentación que se ponía vibrante y medio rara al mismo tiempo.

Ya en Paraguay, Tom DeLonge había sufrido un golpe de calor. Y ahora en el Palacio de los Deportes, Mark Hoppus era quien presentaba un dolor de garganta que le dificultaba cantar.

“Mark esta perdiendo la voz, así que deben ayudarlo”, decía Tom. “Estoy muy enfermo y el doctor dijo que no podía cantar esta noche”, agregaba Mark a la anécdota, nunca con la intención de parar sino todo lo contrario… “Eres un maldito superhéroe”, le decía Tom a Mark porque con todo y el malestar, siguió cantando las partes de sus canciones.

Tom DeLonge. Foto: David Barajas.

La banda ya había echado mano de temas como “Anthem Part II”, “Feeling This” y la irreverente “Family Reunion” que ha cobrado un significado diferente con el regreso de la alineación clásica de la banda.

La verdad es que muchos no lo veíamos ni remotamente posible hasta hace poco. Pero como dijo Tom DeLonge en algún momento de la noche, “esto es jodidamente genial”.

Foto: David Barajas.

Humor y recuerdos en la ‘hora emo’

Había buen ánimo en el Palacio de los Deportes. Entre canciones como “Dumpweed” y “Edging“, la banda –en especial Tom DeLonge– lanzaba algunos chistes con mucho ‘humor American Pie’ (ya saben, referencias sexuales y cosas por el estilo) para agregarle más nostalgia de esa época.

Para que se den una idea, Tom pidió ayuda a alguien de su staff que le ayudara a traducir algo. “Tom dice que a veces cuando tiene sexo con ellos [Mark y Travis], no esta muy seguro de eso. Pero ellos siempre le dicen que hace un buen trabajo“, dijo su traductor.

Bastante random, ¿no? Pero es parte del show. Ya habían hecho algo similar en Monterrey hace unos días cuando hicieron referencia a esa idea de que los regios tienen relaciones entre familiares… y bueno, esa es la irreverencia de Blink-182.

Foto: David Barajas.

Pero en este show no todo es humor y comentarios ácidos de ese estilo. “Llegó la hora triste. Es la hora emo y espero que canten conmigo”, decía Mark justo antes de tirar “Stay Together For The Kids”.

De entre el montón de hits en el catálogo de Blink-182, este da la sensación de ser el más infravalorado. Pero en el Palacio de los Deportes cambia esa perspectiva con el tremendo coro que el público se aventaba cuando sonaba el “so here’s your holidaaaaaaays”...

Al final de cuentas, es una rola que pega duro para una generación que quizá creció marcada por el divorcio y las familias separadas. Hoy quizá ese tipo de detalles no duelen como en la infancia, pero seguro que para algunos trae el recuerdo de cómo se superan y cómo nos marcan esas adversidades de la vida.

Escuchen el coro de la gente en “Stay Together For The Kids”. Si hay una rola nostálgica de Blink-182, esta es una de esas. ?#Blink182 pic.twitter.com/uBvqapKiB7 — SopitasFM (@sopitasfm) April 3, 2024

Blink-182: Una banda inolvidable

A Blink-182 también se le da eso de ser entretener más allá de las canciones y eso quedó demostrado entre “Dance with Me” y “Aliens Exist”, con Mark Hoppus presentando a Travis Barker para un breve solo de batería. Ya sabemos lo que este último es capaz de hacer en la batería…

¿Pero y Mark? El bajista fue bastante honesto y dijo que “yo no sé cómo hacer esto, pero haré un solo de bajo”. Pero no fue un solo, eh… Hoppus nos emocionó de más tocando un pequeño pedazo de “Carousel” que se quedó en solo eso. Hubiera estado bueno que la tocaran en el Palacio de los Deportes.

Aquí cuando uno se da cuenta lo mucho que una banda como Blink-182, marca a la gente de diferentes formas. En el Palacio de los Deportes, no faltan aquellos en las gradas que rasguean sus guitarras invisibles, ni faltan esos que imaginan lo que sería tocar al ritmo de Travis Barker.

Travis Barker. Foto: David Barajas.

Seguramente, habrá muchos músicos aficionados que se inspiraron en la banda californiana para aprender a tocar algún instrumento. O echando el vistazo alrededor, podíamos ver cómo había gente de otros países como Guatemala y Costa Rica levantando orgullosos la bandera de sus países.

Viajar fuera de sus naciones para vivir el regreso de Blink, dice bastante sobre lo que significa para algunos fans el poder ver a la banda. Además, no sabemos si en el futuro habrá otra oportunidad para ver a Tom, Mark y Travis juntos.

Resultó un poco extraño que tocaran solo un verso y coro de “Adam’s Song” y que además, cerraran el encore sin “Dammit”. Ya no nos tocó a nosotros; a ver qué tal a los que vayan a las fechas siguientes en el Palacio de los Deportes.

Pero más allá de lo agridulce que pudiera ser el setlist en ese sentido, la verdad es que el concierto se disfrutó bastante. Ya se imaginarán lo que vino cuando tocaron temas de la talla de “I Miss You”, “All The Small Things”, o “First Date”.

“What’s My Age Again?” también formó parte del setlist. Y sí, faltaron otros temas clásicos de Blink-182 en el repertorio como “Dammit”, pero el show se gozó en grande. ?



A disfrutarlo con las fechas que faltan en la CDMX. #Blink182 pic.twitter.com/kzGy6a96oV — SopitasFM (@sopitasfm) April 3, 2024

O qué tal “What’s My Age Again?”… ya no tenemos 23 años como dice la canción, pero esa rola invita mucho a la nostalgia de esos años, de pensar en cómo cambiamos y que a pesar de todo, Blink-182 es una banda que te llena de emoción más allá del manchado estigma del ‘chavorruco’.

Eso sí, como ya no estamos tan chavos, hasta eso se agradece que se terminara el concierto tempranito. Que el buen Mark se recupere y a ver qué nos traen las siguientes fechas de la banda en el Palacio de los Deportes.

Setlist de Blink-182 en el Palacio de los Deportes

Anthem Part Two

The Rock Show

Family Reunion

Feeling This

Violence

Up All Night

Dumpweed

MORE THAN YOU KNOW

EDGING

DANCE WITH ME

Carousel

Blow Job

Aliens Exist

Happy Holidays, You Bastard

FUCK FACE

Stay Together for the Kids

Down

Bored to Death

I Miss You

Always

Adam’s Song

What’s My Age Again?

First Date

All the Small Things

ONE MORE TIME

Te puede interesar