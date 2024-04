Lo que necesitas saber: Se temía y pasó: uno de los conciertos de Blink-182 en la CDMX se canceló.

Teníamos fe en que no sucediera, pero no hubo de otra. Oficialmente, Blink-182 cancela uno de sus conciertos en la CDMX, en concreto la fecha que tenían programada para este miércoles 3 de abril en el Palacio de los Deportes.

Así lo dio a conocer OCESA en un comunicado de prensa este mismo día, mencionando que la decisión se da por un tema de enfermedad. Tsss, qué mala onda…

Mark Hoppus presentó complicaciones de salud durante el primer concierto de Blink-182 en la CDMX de este 2024. Foto: David Barajas.

Blink-182 cancela un concierto en la CDMX; Mark Hoppus está enfermo

Desde el show que dieron en el Palacio de los Deportes el pasado 2 de abril, la banda mencionó que Mark Hoppus tenía problemas de garganta. Por ahí, Tom DeLonge pidió al público que ayudara a cantar las partes del bajista, quien de todas formas arriesgó el físico y continuó como pudo con la banda.

El propio Mark se dirigió a su cuenta de Discord donde reveló que presentó una infección grave de garganta y bronquitis. Según comentó él mismo, su doctor le sugirió que no tocara el primer concierto (aquí la reseña) de esta ‘residencia’ que agendaron para tocar en el Domo de Cobre de la CDMX.

“Me siento bien, excepto que mi garganta arde cada vez que trago o hablo… No sé lo que hoy me depara. Mi garganta todavía se siente como lava… Me paré frente a 18.000 personas, apestó pero hice lo mejor que pude porque amo a Blink-182 y los amo a todos“, dijo el bajista en sus redes sociales.

Mensaje de Mark Hoppus en redes sociales. Foto: Captura de pantalla.

Mensaje de Mark Hoppus a través de Discord. Foto: Captura de pantalla.

¿La demás fechas se mantienen?

Aunque Blink-182 cancela el concierto de este miércoles 3 de abril, parece que las demás fechas no corren riesgo de cancelación, esto de acuerdo con lo que menciona OCESA en su comunicado.

“Los eventos de Blink-182 del 5 y 6 de abril se realizarán según lo programado”, revela la promotora de conciertos en el anuncio. Pues ahora sí, que le den un buen tratamiento a Mark en este par de días que tendrán de descanso.

Blink-182 en el primer concierto del Palacio de los Deportes de este 2024. Foto: David Barajas.

Habrá reembolso para el concierto cancelado de Blink-182

Sí, Blink-182 canceló el concierto de este miércoles 3 de abril, pero no todo es tan malo… Junto con el anuncio de la cancelación, se informó que el público podrá solicitar el reembolso de esta fecha.

En caso de que hayas adquirido los tickets en línea, el reembolso se hará automáticamente en la tarjeta que utilizaste al momento de comprar los boletos. El tiempo estimado dependerá del banco, menciona OCESA.

Ahora que si compraste tus boletos en taquillas o Centros Ticketmaster, a partir del lunes 8 de abril podrás ir al punto de venta donde conseguiste tu entrada para solicitar el reembolso. Que no se les pase el dato, eh…

Anuncio de OCESA sobre el concierto cancelado de Blink-182 en el Palacio de los Deportes de la CDMX. Foto: OCESA.

Te puede interesar