Lo que necesitas saber: Queens of the Stone Age nos deleitó con un set obscuro y virtuoso en la primera noche del Corona Capital 2025. Te contamos cómo estuvo.

Queens of the Stone Age vino al Corona Capital 2025 tras su cancelación el año pasado y vaya que nos pagaron la espera con un set de rock obscuro y hasta baile inesperado. El escenario Doritos se puso tétrico a las 9:30 de la noche, cuando Josh Homme y compañía salieron por fin a tocar en otro Corona.

El quinteto legendario llegó con ese sonido que es puro desierto, sudor y obscuridad. Desde el primer riff de “Little Sister”, que fue una locura de lluvia de vasos, nos quedó claro que venían con un set de trancazos y deep cuts, para complacer a todos. Los héroes que el Corona trajo por primera vez a México en 2013 estaban de vuelta.

El regreso de una banda icónica del Corona Capital

Los Queens trajeron un set balanceado a su segundo Corona Capital

“Hoy es nuestra última noche del tour y no podríamos tener un mejor público que el mejor público del mundo”, dijo Josh Homme emocionado. Después, “No One Knows” desató la locura colectiva, “Go With the Flow” prendió el acelerador y nos echaron “I Appear Missing” y “Burn the Witch” para los más fans.

Recordemos que en 2013 la banda traía recién estrenado el maravilloso …Like Clockwork, por lo que las rolas de ese disco fueron la mayoría. Aunque ahora traen el In Times New Roman, los Queens decidieron equilibrar sus 8 discos en un set de 15 rolas.

Josh Homme es un frontman inmenso que tiene encanto y virtuosismo en combo. Foto: David Barajas para sopitas.com.

Con solo 3 rolitas del nuevo disco, recorrieron canciones del Songs for the Deaf, Erac Vulgaris, Lullabies to Paralyze, y hasta del Rated R. Su disco de 2013 aún mantiene vigencia, y también se echaron 3 rolotas del icónico disco rojo.

Una banda intensa que parece que nunca le bajará a las revoluciones

El supergrupo derrocha energía como si fuera su primer concierto, aunque no tengan algo más que probar a casi 3 décadas de existencia. Nos presumieron las nuevas rolas del ‘In Times New Roman que no habían sonado en México, como “Carnavoyeur”, “Emotion Sickness” “Negative Space” y dejaron en claro que queda Queens para rato.

Jon Theodore es el motor incansable de Queens en la batería. Foto: David Barajas para sopitas.com.

Aún nos asombra cómo es que Josh Homme arranca gritos con sus movimientos estilo Elvis Presley, mientras toca solos o riffs complejos, y es que nadie puede negar que aunque toque rock pesado, se la pasa bailando y alentando a su público. Todo un frontman carismático que además no se cansó de elogiarnos: “Hola Ciudad de México, ahora es la noche para bailar y beber. Qué alegría es estar con ustedes”.

Troy Van Leeuwen complementa desde las sombras todos los sonidos de Queens. Foto: David Barajas para sopitas.com.

Las nuevas rolas de Queens y el espacio para innovar en vivo

Presenciamos a una banda legendaria para el rock (te contamos su importancia en 5 puntos por acá), que con una carrera sólida y una discografia sin skips, sigue lanzando rolotas que se apegan a su sonido con toques de innovación.

“Negative Space” dejó que Michael Schumann se luciera ante los gritos de la gente, y nos pusimos a bailar junto a Josh en la pegajosa “Carnavoyeur”. La gente se sabía las del nuevo disco y hasta gritaban en los primeros acordes, algo que no cualquier banda de antaño logra.

Josh Homme mantiene la energía al cien en cada concierto que ofrece. Foto: David Barajas para sopitas.com.

Se aventaron una combinación divertidísima de”Make It Wit Chu” con “Miss You” de los Rolling Stones y Josh presumió mucho español, pidiedo que corearan primero las mujeres y luego los hombres en el coro de los Stones.

Nunca nos cansaremos de ver a los Queens, que llevaban 7 años sin venir, y como uno de los actos icónicos de este festival, que los trajo por primera vez a México, se volvieron a lucir con un show intenso, obscuro y potente.