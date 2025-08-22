Lo que necesitas saber: Ahora En El Radar de Sopitas.com, te recomendamos a Racing Mount Pleasant. Checa el perfil, aquí.

Racing Mount Pleasant es una banda de siete integrantes originaria de Ann Arbor, Michigan, formada en 2021 bajo el nombre original de Kingfisher y que se originó cerca de la Universidad de Michigan. Su álbum debut homónimo fue lanzado hace unos días, y es un momento ideal para entrarles de lleno.

Si lo tuyo es un sonido impredecible y complejo, orquestado pero fácil de seguir, Racing Mount Pleasant es para ti, y te contamos todo lo que debes saber de este proyectazo que nos tiene hipnotizados.

¿A qué suena Racing Mount Pleasant?

Su música es una fusión de chamber pop, post-rock y hasta Midwest emo, con arreglos orquestales, coros íntimos y texturas instrumentales densas, puentes hipnóticos e instrumentales. Su sonido viene de elementos de Arcade Fire, Bon Iver, Black Country, New Road y Whenever.

Tienen una mezcla de inmensidad emotiva que contrasta con sensibilidad introspectiva, lo que aporta un carácter cinematográfico y evocado, y podemos decir que resulta en que sus rolas sean montañas rusas, con momentos lentos seguidos de aceleración instrumental. Para muestra, les dejamos “Emily”:

Canciones esenciales de Racing Mount Pleasant

Aunque te recomendamos echarte de principio a fin su disco homónimo, te recomendamos algunos tracks esenciales.

Primero,”Your New Place” abre su álbum homónimo e implanta motivo melódico recurrente en tu cabeza. No en vano tienen una rola que le da nombre a su proyecto, en “Racing Mount Pleasant” puedes definir su sonido fácilmente, con todos los elementos de la banda.

Recomendamos “Emily”, impactante por su uso de metales disonantes, un final que se nos quedó grabado después de escucharlo. Como combo, recomendamos “You” y “You Pt. 2”, que son una suite introspectiva, núcleo narrativo de todo el disco que tienen.

¿Han trabajado o colaborado con otros proyectos?

Aunque no tienen colaboraciones de estudio aún, han compartido gira con Cameron Winter, y serán abridores de los inmensos Geese.

Ideales para escuchar cuando…

Quieres experimentar un viaje sonoro con metales y cuerdas, buscas música que combine lo íntimo con lo épico, para momentos introspectivos fuertes.

Quieres música que te sorprenda, partiendo de rolas aparentemente sencillas que escalen a través de capas instrumentales y giros emocionales, algo mandado a hacer para para atardeceres, viajes interiores o tardes melancólicas.

Buscas explorar sonidos de indie emocional con arreglos orquestales y atmósferas cinematográficas.

Tres datos curiosos sobre su historia

Su origen universitario: La banda nació entre amigos que vivían juntos en Ann Arbor, cerca de la Universidad de Michigan.

Narrativa circular: Su debut está construido con una estructura musical y lírica cuidadosamente pensada. Empieza con “Your New Place” y cierra con “Your Old Place”, enlaza versos, repite motivos y usa rolas declarativas como “You” y “You Pt. 2” como eje central.

Cambio de nombre reciente: Originalmente la banda se llamaba Kingfisher, lanzando su debut como Racing Mount Pleasant apenas en agosto de 2025.