¿Qué es esto? ¿La NFL? ¡Nooo! Es el show del medio tiempo del Mundial 2026. Y sí, le están dando un toque agringado al futbol. A algunos les gusta, a otros no mucho en realidad…

Pero bueno, sea como sea, lo que no podían faltar con todo esto son los memes y reacciones en redes sociales a un show inédito para la historia del torneo importante de este deporte.

Resumen del show de medio tiempo

La verdad no les quedó nada mal el show del medio tiempo del la final del Mundial 2026. Con mucha diferencia, les quedó mejor que la ceremonia de clausura (que tampoco era tan complicado superarlo, eh).

El detalle de Ted Lasso dándole entrada a Justin Bieber con el letrero de ‘Beliebe’ (beliebers y fans de la serie de Apple TV entenderán perfecto). La inclusión de los Muppets, la referencia a “Seven Nation Army” de The White Stripes, la entrada de Madonna con Ronaldo y Ronaldinho…

Tuvo sus momentos chidos el show, sinceramente.

Los memes y reacciones al show del medio tiempo del Mundial 2026

Y a ustedes, ¿qué les pareció el show del medio tiempo en la final del Mundial? Mientras, acá les dejamos algunas reacciones que vimos en redes.

show de medio tiempo mundial 2026 final
Foto: Captura de X
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Foto: Captura de X
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Foto: Captura de X
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Editor de Música en Sopitas.com; a veces escribo y hablo de otras cosas. Egresado de FES Aragón UNAM. Los gatos y la música son necesidad absoluta.

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