Algo histórico. Nunca antes hubo un show de Medio Tiempo en una final de Mundial. Madonna, BTS, Shakira, fueron los artistas encargados de encabezarlo.

Lo que necesitas saber: Algo histórico. Nunca antes hubo un show de Medio Tiempo en una final de Mundial. Madonna, BTS, Shakira, fueron los artistas encargados de encabezarlo.

Por primera vez en la historia de los mundiales, se realizó un show de medio tiempo durante una final. Algo muy de un Super Bowl… ¿se volverá tradición? Ya lo veremos, por lo mientras, el juego España vs Argentina tuvo un receso un poco más extendido para dar espacio al show.

Chris Martin, el artífice del primer Show de Medio Tiempo en una final de Mundial

Mientras Messi y Oyarzabal, así como el resto de los jugadores veían el plan para el segundo tiempo, Shakira (sí, con más mundiales que Italia en los últimos 20 años), Madonna, Justin Bieber y BTS ofrecieron un espectáculo de primera calidad. No podía ser de otra manera, siendo que se anunció desde hace tiempo, generando las más altas expectativas.

El show fue curado por Chris Martin quien, casi de último minuto, fue anunciado como parte del asunto. “Estoy aquí porque hoy, por primera vez, hemos realizado un show durante el partido. Les invitamos sean parte de nuestro show juntos. ¿Cómo? Bailando, cantando y gritando”, dijo el líder de Coldplay al público, cuando la gente apenas estaba ocupando sus lugares en el Met Life Stadium de Nueva York.

Final Mundial 2026 / Foto: @fifaworldcup_es

Por cierto, fue hasta que el público llegó al estadio que se les dio aviso que, si después de acabar el primer tiempo del partido tenían ganas de ir al baño, sólo tendrían 5 minutitos para hacerlo… a menos que quisieran perderse el Show de Medio Tiempo de la Final del Mundial 2026.

Show del Medio Tiempo , FInal Mundial 2026 / Foto: Sopitas

Así fue el Show de Medio Tiempo

Por ahí se llegó a decir que el Show de Medio Tiempo del Mundial duraría 30 minutos. Una barbaridad que hubiera hecho necesario un nuevo calentamiento de los jugadores… o que entraran medios fríos.

Sin embargo, El espectáculo fue medido para realmente durar 11 minutos. Ni más ni menos. Lo que hizo que la pausa de descanso sólo se extendiera a un total de 17 minutos. La FIFA estableció que en 6 minutos se instalara y retirara el escenario de la cancha.

“Music” de Madonna fue la primera canción que se dejó escuchar en el Show de Medio Tiempo. Asombrosa su participación… ¡y qué tal Ronaldinho y Ronaldo? Fenomenal y asombroso.

Ronaldo y Ronaldinho en Show de Medio tiempo / Captura de pantalla

Y luego, Los Muppets y el gran director Gustavo Dudamel para una intensa interpretación de “Seven Nation Army”.

Show de Medio tiempo / Captura de pantalla

Sorpresas. Una tras otra. BTS, para emoción del AMY (algunas de ellas yendo al Fan Fest de la CDMX, sólo para ver a su banda favorita, por cierto). ¿Qué más podía esperarse?

BTS en Show de Medio Tiempo, Final Mundial 2026 / captura de pantalla

Un pequeño break de la música y Ted Lasso dándole ingreso a la cancha a Justin Bieber, quien con guitarra en mano le puso un poco de calma a las emociones. Una tranquilidad eterna para un evento en el que la euforia estaba a todo.

Justin Bieber, Show de Medio Tiempo / Captura de Pântalla

¿La última vez que veremos a Shakira en un Mundial? No lo apuesten. De las varias artistas que estuvieron en el Show de Medio tiempo de la Final de Medio Tiempo, ella es la que se mueve como pez en el agua. Eterna para este tipo de evento. Ella interpretando la música del Mundial, “Dai Dai”.

Shakira en Show de Medio Tiempo / Captura de pantalla

Y, como gran final, Chris Martin y un ejército de niños para cantarle al amor entre la gente de todo el Mundo, previa introducción de Pelé (sí, O Rei hizo aparición)… un show que arrancó suspiros de nostalgia y que hizo que fans del futbol digan “Mundial, no te acabes nunca”.