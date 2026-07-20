Han pasado siete años desde la última vez que escuchamos el “Avengers… assemble” y se nos enchinó la piel, cuando el masivo universo de Marvel se reunió en Endgame para enfrentar una amenaza terrible en forma de Thanos. Ahora lo hacen de nuevo en el primer tráiler oficial de Avengers: Doomsday.

Avengers: Doomsday promete ser el evento que regrese al MCU a sus glorias del pasado. Esas que nomás no han saboreado, precisamente, en los últimos siete años con la partida de los Avengers originales y la tanda de producciones para televisión y cine que, si bien obligaban a la audiencia a verlas, no las convencieron de hacerlo.

Pero ahora, con el primer tráiler de Avengers: Doomsday, las cosas podrían cambiar, sobre todo porque marca un regreso que cumple la promesa de reunión que tanto estábamos esperando: la de los Avengers con los X-Men. Y sí, eso incluye a James Marsden y Rebecca Romijn como Cíclope y Mystique.

Steve Rogers y Thor en el tráiler de ‘Avengers: Doomsday’ / Foto: Marvel Studios

Primer tráiler de Avengers: Doomsday

En el primer tráiler de Avengers: Doomsday, el protagónico lo toma Thor, interpretado por Chris Hemsworth, quien dice que los primeros Avengers eran el grupo de héroes más poderoso, y que lograron vencer el mayor mal de su época. Pero parece que su sacrificio —sobre todo el de Natasha y Tony— fue por nada.

¿La razón? Thor les explica a los nuevos Avengers, junto a los Cuatro Fantásticos, Black Panther, M’Baku, los ex Thunderbolts, Ant-Man, Capitán América, Winter Soldier y Shang-Chi, que la amenaza de Doctor Doom es más grande, y que necesitan un milagro para vencerlo.

Y ese milagro tiene forma de Steve Rogers, quien, para probar que es él y que sigue siendo el hombre bueno y moralmente inamovible, toma con la misma fuerza el martillo de Thor, el Mjölnir. Y es así como vemos, de manera esporádica, a Doctor Doom, interpretado esta vez por Robert Downey Jr.

El regreso de los X-Men

Era el principio del milenio y nosotros teníamos a los X-Men. Ellos, por decirlo de alguna manera, sentaron las bases de nuestra emoción en el cine por ver algo como los Avengers: un grupo de personas con habilidades extraordinarias en busca del bien… pero otros del mal.

Charles Xavier y Magneto lideraban ambos bandos, y nos presentaron personajes increíbles como Wolverine, Jean Grey, Tormenta, Mystique, Cíclope, Rogue, Iceman y muchos más. Y ahora, algunos de ellos están de regreso.

Patrick Stewart e Ian McKellen en Avengers: Doomsday / Foto: Marvel Studios

Tal es el caso de Patrick Stewart e Ian McKellen como los líderes de los X-Men, pero junto con ellos vemos también a James Marsden y a la genial Rebecca Romijn como Cíclope y Mystique.

Y no solo ellos dentro del mundo de los X-Men, sino que también tenemos a Channing Tatum como Gambito, su papel prometido pero jamás cumplido. Bueno, en 2024 lo interpretó por primera vez para Deadpool & Wolverine… ¿lo que quiere decir que ambos también podrían aparecer en Avengers: Doomsday?

Channing Tatum como Gambito en ‘Avengers: Doomsday’ / Foto: Marvel Studios

¿Cuándo se estrena Avengers: Doomsday?

Avengers: Doomsday se estrena el 18 de diciembre de 2026. El mismo día que Warner Bros. tiene mapeado estrenar la tercera entrega de Dune de Denis Villeneuve.