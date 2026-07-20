El ska revival surgió en Inglaterra en los 70, como una mezcla del ska tradicional de Jamaica, el punk y el new wave.

Lo que necesitas saber: El ska revival surgió en Inglaterra en los 70, como una mezcla del ska tradicional de Jamaica, el punk y el new wave.

Las grandes voces que ayudaron a crear todo un género están diciendo adiós. Hace unas semanas hablábamos de la muerte de Stranger Cole, quien fue de los primeros en grabar reggae, ahora es el caso de Ray King, quizás la máxima influencia del ska revival.

Ray King / Captura de pantalla

También fue figura emblemática de la comunidad afrodescendiente de Inglaterra

La muerte de Ray King ha sido confirmada por diversos medios internacionales, resaltando las grandes muestras de aprecio por quien fuera también influyente en la creación del género también conocido como 2 Tone, el cual le debe su nombre al sello 2 Tone Records.

Vinbert Cornwall, más conocido como Ray King, fue un cantante de soul y figura clave en la escena musical surgida en los 70 en Coventry, Inglaterra. Ray llegó a dicha ciudad en los 60, procedente de San Vicente. Pronto se integró a la comunidad y movió los hilos para crear todo un movimiento.

Ray King / Captura de pantalla

“Era de esos tipos que dominaban el escenario con una sola mirada, un pequeño movimiento del brazo o lo que fuera. Era un verdadero profesional, una persona encantadora y muy influyente”, comentó para la BBC Pete Chambers, fundador del Museo de la Música de Coventry.

Bandas, como The Special, deben su creación a Ray King

Entre las influencias de Ray King estaban Nat King Cole, Elvis Presley y Sam Cooke… mientras que él influyó a las más grandes bandas del ska revival. De hecho, de las varias bandas que formó Ray King, algunas fueron con músicos que, a la postre, crearían respetadas agrupaciones: The Specials, una de ellas.

“El hombre más importante del 2-Tone que nos inspiró a todos. El gran Vibert Cornwall, también conocido como Ray King. Sin él, jamás habría existido el 2-Tone, The Specials ni Selecter. Ray King fue el padrino de todos nosotros”, señaló Lynval Golding de The Specials.

Ray King / Captura de pantalla

“Descansa en paz, Ray King. Fuiste un gran amigo y una inspiración en los inicios de mi carrera musical (…) Gracias por todo lo que hiciste por la gente de Coventry y alrededores. Mis condolencias a toda tu familia y amigos”, comentó por su parte Neville Staple, compañero de Goldbing en The Specials.

Además de influyente en la música, Ray King fue una importante figura en las comunidades afrodescendientes de Coventry y otras ciudades inglesas. Fue conocido por su empeño en acercar a los jóvenes a la música. Por ello, en 2013, se le otorgó un doctorado honorario.