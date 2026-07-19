Ll egó la hora de concluir con el Mundial 2026. Pero antes del juego que defina al campeón, el evento amerita una ceremonia muy especial

Lo que necesitas saber: Llegó la hora de concluir con el Mundial 2026. Pero antes del juego que defina al campeón, el evento amerita una ceremonia muy especial

Luego de más de un mes de intensa competición, llegó el día de la final del Mundial 2026… pero, antes del pitazo que dé inicio al España vs España, una pletórica Ceremonia de Clausura.

Foto: Mexsport

La ceremonia que cierra un Mundial que emocionó a millones de aficionados

Cuando inició el Mundial 2026, la ceremonia fue tripartita. Cada una de las sedes fue lugar en el que, presumiendo su cultural, México, Estados Unidos y Canadá, dieron por iniciada la Copa del Mundo.

No fue el caso del cierre: todo quedó en manos de la organización estadounidense, con una ceremonia de clausura que se realizó en el mismo campo elegido para disputar el juego que definitorio del Mundial: el Met Life Stadium de la Ciudad de Nueva York.

Nueva Jersey y nueva York acogieron el Mundial de la FIFA

Post Malone, Robbie Williams, Laura Pausini y Nicole Schenzinger fueron algunos de los artistas anunciados para celebrar el cierre de un evento que emocionó a millones de personas alrededor del mundo.

En el elenco también fueron incluidos el influencer ShowISpeed y el mismísimo Tom Cruise. Los nervios de qué podía suceder ante más de 80,000 espectadores, estaban a tope… una mezcla de emoción y nostalgia por el termino de un evento para el que hay que esperar cuatro años.

Sopitas.com

Así fue la Ceremonia de Clausura del Mundial 2026

Pocos minutos después de la hora establecida (11:30 horas), en el estadio de los Gigantes dio la gala con que cerró el Mundial 2026. Las fuertes medidas de seguridad establecidas por las autoridades de Estados Unidos hicieron que las gradas lucieran semi vacías apenas a unos minutos de iniciarse el show… pero no había tiempo que esperar.

Cantos, bailes. Sonidos que caracterizaron al Mundial 2026 fueron los que se escucharon para dar inicio a la Ceremonia de Clausura. ISpeed fue el primer artista en salir a escena, interpretando “Champions”.

Ceremonia de Clausura Mundial 2026 / Foto: Sopitas

Así como sucedió en las ceremonias de inauguración, la música no dejó de correr. Así que, tan luego que el influencer terminó su participación, a escena entró el rapero Post Malone. Con look muy de vaquero, no perdió tiempo para echarse “Chrome Heartbreaker”. Y listo, el que sigue.

Post Malone en la clausura del Mundial 2026 / Foto: https://x.com/ofootball__

Dato: Durante su participación en la ceremonia, Post Malone aprovechó para interpretar la canción de la película Spider-Man into the spiderverse, “Sun flower”. Para esto, fue necesaria la presencia del artista con el que grabó el tema, Swae Lee.

“¿Para qué equipo jugó el Hombre Araña?”, se preguntaron los fans al escuchar la canción... quién sabe, de esas decisiones que uno a veces cuestiona. Pero bueno, los aplausos no faltaron.

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Tras una muy movida primera parte de la Ceremonia de Clausura, el campo de juego se limpió de parafernalia. Pero, luego de algunos minutos y con un estadio que ya lucía casi a tope, comenzó la siguiente etapa de lo preparado.

¿Y a qué hora salió Tom Cruise? Fue hasta después de que se dio chance a los jugadores de salir a calentar a la cancha. Previo a la última ceremonia de los himnos, en los que se entonaron los estandartes musicales de Argentina y España, apareció el actor de Hollywood para echarse un muy llegador discurso



“Hace más de 30 días, 48 naciones comenzaron un viaje. Cruzaron océanos, fronteras, y juntos nos recordaron porque este juego le pertenece al Mundo. En cada rincón del planeta fuimos testigos de grandezas… compartimos esperanza”.

Tom Cruise en la final Mundial 2026 / Foto: @TouchlineX



“El futbol se habla sin palabras. Una fuerza que une a la gente y nos recuerda qué tenemos en común. Hoy solo que quedan dos equipos: España y Argentina. Pero esta historia nos pertenece a cada nación a cada jugador a cada aficionado, a cada voluntario. A cada sueño vivido en la cancha“.

Bueno, antes de que el protagonista de la saga de Misión Imposible emocionara al respetable, Jennifer Hudson ofreció una muy especial interpretación del himno nacional de los Estados Unidos. Punto de quiebre para el inicio de la final del Mundial 2026.

También entró a escena el muy esperado Robbie Williams. Y lo hizo para cantar el no tan sonado himno de la justa olímpico, “Desire”, junto a Nicole Schenzinger y Laura Paussini.

Justo en esta intepretación fue cuando lució de nueva cuenta la bandera de México, lo mismo que las de todos los equipos que fueron parte del Mundial 2026. Momentazo que puso la piel chinita, quizás no tanto por la canción, sino por lo que significó: el fin del evento que puso al 100 las emociones….