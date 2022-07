Revelan la razón por la que Carlos Santana se desvaneció en pleno concierto

Vaya susto el que le metió a todo el mundo el gran Carlos Santana. Como ya lo habrán visto o por si no se habían enterado, la noche del pasado 5 de julio, el legendario guitarrista se encontraba tocando en el en el Pine Knob Music Theatre de Detroit, Michigan junto a su banda cuando de repente, el músico se desmayó y colapsó en el escenario, frente a las miles de personas que lo veían atentamente haciendo su magia (POR ACÁ pueden checar cómo estuvo la cosa).

Como era de esperarse en un momento tan complicado, los paramédicos actuaron en instantes, lo atendieron a la brevedad y salió supuestamente inconsciente en camilla hacia un hospital local. Por supuesto que esta situación puso tensos a sus amigos, familiares, equipo de trabajo, músicos y claro, fans en todo el mundo. Sin embargo, el alma le regresó a muchos al cuerpo cuando supimos que se encontraba bien y recuperándose, aunque también revelaron la razón por la se desmayó Santana.

Foto: Getty

Después del susto, revelan la causa del desvanecimiento de Carlos Santana en pleno concierto

De acuerdo con The Guardian, a través de las redes sociales del propio Carlos Santana, su equipo publicó un mensaje. En él básicamente cuentan qué fue lo que pasó, pues supuestamente el guitarrista se desvaneció debido a un golpe de calor y deshidratación.… así como lo leyeron. Por si esto no fuera suficiente, el representante de este musicazo, Michael Vrionis, declaró que terminó en el hospital McLaren Clarkston, y estará en este lugar para su observación y hasta que se encuentra bien. Pero la cosa no paró ahí, pues el propio artista agradeció personalmente el cariño de sus fans y el apoyo.

“A todos y cada uno, gracias por sus preciosas oraciones. Cindy y yo estamos bien, solo nos tomamos las cosas con calma, me olvidé de comer y beber agua, por lo que me deshidraté y me desmayé. Bendiciones y milagros para todos ustedes”, escribió el propio Santana, quien por obvias razones, tuvo que posponer la siguiente fecha de la gira que tiene programada junto a ni más ni menos que Earth, Wind & Fire en The Pavilion at Star Lake (antes S&T Bank Music Park) en Burgettstown, Pensilvania.

Foto: Getty Images

Según los reportes de distintos medios, Carlos Santana fue sometido a una repentina intervención cardíaca en diciembre de 2021, y canceló una serie de presentaciones en su residencia de conciertos de Las Vegas. Finalmente, en enero de 2022 regresó a los escenarios para tocar sus clásicos y presentar su más reciente material discográfico, Blessings and Miracles, en el que aparecen musicazos del tamaño de Kirk Hammett, Chick Corea y Steve Winwood. Solamente nos queda mandarle las buenas vibras para que se recupere lo más pronto posible.