¡Rob Zombie comparte el alocado y bestial video de “The Eternal Struggles of The Howling Man”!

Con todo y que la pandemia también complicará las cosas para la industria musical en este año, hay artistas que planean su regreso en grande con lanzamientos interesantes. Uno de ellos, desde luego, es el mítico Rob Zombie.

Ya en octubre pasado, el cantante se había destapado con una rolita para anunciar su vuelta a la escena, pero no hubo más en los últimos meses de 2020. Ahora, la cosa cambia pues el también cineasta le entra de lleno al 2021 con su nueva canción “The Eternal Struggles of The Howling Man” que viene con video oficial incluido.

El nuevo video de Rob Zombie

Como sabemos, el Rob Zombie es también director de cine y no pierde la oportunidad de meterle encanto a sus videos musicales con todo tipo de producción cinematográfica de la vieja escuela. Y bueno, el audiovisual de track no fue la excepción.

Aquí vemos todo de secuencias bestiales que van desde Rob y su banda tocando en su cuarto de ensayo hasta pedazos de los enérgicos conciertos que solía dar -ya sabes, antes del coronavirus-. Además, el mítico músico complementa todo este torbellino de efectos visuales, entre psicodélicos y ‘lúgubres’, con algunas partes de animación donde lo vemos convertirse un alocado hombre lobo.

En lo que respecta a la música, la rola se caracteriza por mantener la esencia de esos pesados riffs de metal que le conocemos, todo lleno de energía y la carrasposa voz de Zombie para ponerle sabor. Pero eso no es todo: la canción tiene por ahí un interludio interesante bien funky que no desencaja en lo absoluto.

Para rematar, Rob aprovechó esta canción para rendirle un homenaje -eso parece- a John Lennon con una sección vocal en la que repite varias veces “Power To The People”, esto en referencia al clásico del legendario ídolo británico. Acá te dejamos el video oficial de “The Eternal Struggles of The Howling Man”.

Se aproxima un álbum para Rob

Como mencionamos, fue en octubre cuando Rob Zombie compartió “The Triumph of King Freak”, tema con el que oficialmente anunciaba su regreso y el lanzamiento de un nuevo disco que llevará por nombre The Lunar Injection Kool Aid Eclipse Conspiracy.

Este álbum, el cual será el séptimo de su carrera en solitario tras The Electric Warlock Acid Witch Satanic Orgy Celebration Dispenser (2016) llegará a plataformas y en formato físico el próximo 12 de marzo, con lo que cerrará un ciclo de cinco años sin producción discográfica. Ahí lo tienes, ve preparando la agenda para que le eches oído al nuevo material de Rob en cuanto salga.