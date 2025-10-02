Lo que necesitas saber: Este síndrome se suma a otros problemas de salud mental que Robbie Williams ha tenido que enfrentar desde hace ya varios años.

Robbie Williams ha revelado que padece síndrome de Tourette y todos los días tiene que luchar con síntomas que nadie ve. Y es que a diferencia de los tics, movimientos o sonidos involuntarios que caracterizan este trastorno, al cantante se le manifiesta el síndrome con pensamientos intrusivos.

Robbie Williams se interesó en los aliens cuando conoció la historia de un niño llamado Jason. Foto: Getty Images

Robbie Williams revela que padece síndrome de Tourette

Durante su participación en el podcast ‘I’m ADHD! No You’re Not’ (Tengo TDAH! No, no lo tienes), Robbie Williams reveló que padece síndrome de Tourette, trastorno con el que tiene que luchar cada día.

Este síndrome se suma a otros problemas de salud mental como el trastorno por déficit de atención e hiperactividad (TDAH), depresión y ansiedad que ha tenido que enfrentar el cantante desde hace ya varios años.

Y aunque Robbie Williams platicó cómo ha aprendido a esconder sus problemas durante sus presentaciones, dejó en claro que durante sus conciertos estas enfermedades lo aterrorizan.

“Tengo una relación muy complicada con las giras y las actuaciones en vivo. La gente piensa que debería emocionarme, pero en realidad estoy aterrorizado”, señaló.

En esta producción podremos conocer mejor a la persona detrás del showman/Foto: Netflix

¿Cómo se ha visto afectado?

Como ya te adelantábamos, su trastorno se manifiesta con pensamientos intrusivos y, si bien son síntomas que no son visibles para el público, sí le han afectado en su vida personal.

“Son pensamientos intrusivos que ocurren dentro de mí. El otro día, estaba caminando por la calle y me di cuenta de que estos pensamientos intrusivos están dentro del espectro del síndrome de Tourette. Simplemente, no los manifiesto”, mencionó.

Hasta el momento no existe cura para el síndrome de Tourette. Y aunque hay tratamientos que ayudan a controlar los síntomas, estos varían entre cada persona.