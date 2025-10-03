Lo que necesitas saber: Sean Diddy fue absuelto de cargos más graves, pero recibe sentencia por transporte para ejercer la prostitución

Sean Diddy Combs finalmente recibió sentencia luego de ser encontrado culpable por el delito de transporte para ejercer la prostitución, comúnmente conocido como Trata de personas. Le dieron una condena de 50 meses en prisión, poco más de 4 años, así como pagar una multa de 500 mil dólares.

El ex-asistente confirmaría lo que se ha dicho sobre las fiestas alocadas de Diddy. Foto: Getty Images

Sean Diddy pasará más de 4 años en prisión

Resulta que este viernes, 3 de octubre, se llevó a cabo la audiencia de sentencia para Sean Diddy, a quien seguro conoces mejor por el nombre artístico que usó largo rato, Puff Diddy o P. Diddy.

“No es perfecto, ha cometido muchos errores, pero, aún así, sigue siendo nuestro padre. Le rogamos que le dé a mi padre una segunda oportunidad. Él es mi superhéroe y desde que fue detenido ha cambiado muchísimo”, fue parte de la petición que hicieron los hijos de Sean Diddy al juez a cargo del caso, según retoma El Mundo.

Y después de escuchar a sus hijos, abogados y a la Fiscalía, el juez Arun Subramanain determinó dar una sentencia de 50 meses en prisión a Sean Diddy. La defensa pedía no más de 14 meses, alegando que el juicio tenía ya efectos “devastadores” en Diddy, tanto en lo económico como en su salud mental, ya que le diagnosticaron estrés postraumático.

“Un historial de buenas obras no puede borrar los antecedentes de este caso. Usted abusó de estas mujeres”, dijo el juez a Diddy antes de dictar la condena, la cual, mencionó, debía ser contundente para enviar un mensaje a los abusadores.

Sean Diddy Combs y Jay-Z en 2010 / / Foto: REUTERS/Mike Stone

Absuelto de otros delitos “más graves”

Cabe recordar que Sean Diddy Combs fue absuelto de otros cargos en julio de este año. Hablamos de los delitos de tráfico sexual y conspiración con fines de extorsión.

El rapero se arrodilló y dio gracias a Dios en ese momento, pues esos delitos son considerados más graves a comparación del que terminó siendo culpable. En esa misma fecha lo declararon culpable por transporte para ejercer la prostitución.