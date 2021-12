Puro temazo: Estas son 7 rolas para entrarle de lleno a Alfie Templeman

Históricamente, el Reino Unido ha sido una de las cunas más importantes de la industria musical. Siempre hay un artista nuevo que emerge de aquellas tierras listo para comerse al mundo… y en esta ocasión, uno de los músicos que definitivamente la está rompiendo es Alfie Templeman.

Este chico es una de las grandes revelaciones de la escena indie británica y con apenas 18 años, ya le ha entregado al público varios extended plays desde el 2017 a la fecha, además de que en el 2021 lanzó su primer álbum titulado Forever Isn’t Long Enough. Sí, es joven aún, pero de que ya tiene cierto recorrido, lo tiene.

Así que si aún no tienen en el radar a este tremendo músico, aquí les traemos un listado con rolitas suyas para que le entren a su proyecto. Y si ya son fans, entonces será un agradable recordatorio con algunos de temazos.

Happiness In Liquid Form

Disco: Happiness In Liquid Form EP

Si hay una canción que define la tremenda propuesta de Alfie Templeman, esa debe ser “Happiness In Liquid Form”. Y es que hablamos de una canción que resalta el ambiente ‘indie’ del artista, al tiempo que nos deja ver esos tintes cercanos al pop, al funk e incluso la música disco que lo han influenciado.

Pero no solo eso. Con menos de 20 años, Alfie ya se ha unido a otros artistas de renombre para escribir canciones y en el caso de este track, la lírica se creó junto a nada más y nada menos que Justin Young de The Vaccines junto a su también colaborador Will Bloomfield. Como dijimos, TE-MA-ZO.

Wait, I Lied

Disco: Forever Isn’t Long Enough

No todo el pop es genérico y hecho a base de los beats electrónicos que predominan la escena mainstream… y el buen Alfie Templeman lo sabe. Con “Wait, I Lied”, el joven británico nos demuestra su potencial para sonar en la radio con un tema de corte funky muy pegadizo en su estructura de composición.

Y bueno, aunque suena a una canción movediza y muy divertida, lo cierto es que la lírica bien podría ser de una balada sobre el desamor. La canción, como tal, nos pone ante la historia de una persona que lamenta haber perdido a su ser amado y que no sabe qué hacer ya que no puede sacarla de su mente. Esta rola es un ejemplo de cómo convertir una temática triste en una canción llena de sonidos divertidos.

Stop Thinking (About Me)

Disco: Sunday Morning Cereal EP

¿Se imaginan tener tan solo 16 años y ya aventarse temazos de este tipo? Pues eso mismo pasa con Alfie y el track “Stop Thinking (About Me)”. Esta rolita salió en el 2019 y nos muestra a un Templeman en una faceta más ‘bohemia’ -por decirlo de alguna manera-. La canción es relajada y se le notan algunas influencias del blues con guitarras new wave ochenteras que le dan mucha onda a la pista.

Y en lo que respecta a la letra, la rola queda perfecta para esas veces que tú y alguien que le gustas se están tirando la onda mutuamente, pero esa otra persona no está muy segura de dar el siguiente paso. ¿Vendrá este tema de alguna experiencia propia de Alfie Templeman?

Dato curioso: Alfie tocó este tema como parte de su setlist en el Corona Capital 2021 e invitó a la cantante mexicana Vanessa Zamora al escenario para hacer la colaboración que no sabíamos que necesitábamos.

3D Feelings

Lo dijimos antes y lo repetimos: Alfie Templeman tiene el potencial para reventar las estaciones de radio y no con una propuesta de pop genérico. Su más reciente sencillo, “3D Feelings”, es otra muestra de lo que es llevar el indie-pop al terreno del funk y ponerle algo de atmósfera para hacer un track pegadizo.

Con este sencillo, Alfie se despide el 2021 y se encamina al 2022 en lo que podría ser el año de su consolidación definitiva. Y nuevamente, en esta canción el joven británico se hace acompañar de Justin Young de The Vaccines y Will Bloomfield (quien como dato anecdótico, colaboró en la composición del disco Back In Love City de los Vaccines).

Yellow Flowers

Disco: Like An Animal EP

Nos echamos unos años más atrás en la carrera de Alfie Templeman para recordar “Yellow Flowers”, una de esas canciones que nos demuestran la versatilidad del joven inglés. Y es que si bien les hemos enseñado en este listado muchas canciones movidas y toda la cosa, esta se caracteriza por su sonido melancólico, super tranquilo y con algunos toques acústicos que despiertan nostalgia.

Esta es del EP llamado Like An Animal del 2018 y ya nos mostraba lo polifacético que Alfie era desde que tenía tan solo 15 años. Enamórense de este temazo ahora mismo.

Lemonade

Disco: sencillo promocionado sin formar parte de un material discográfico

El 2020 fue un año duro para la industria musical por aquello de la pandemia, pero contra todo eso algunos artistas hicieron lo posible por entregarnos algo de música. Y en esa bolsa, podemos echar a Circa Waves y Alfie Templeman, quienes se juntaron para hacer un featuring espectacular con la rola “Lemonade”.

Circa Waves, como sabrán algunos, es una de las bandas de indie-rock que más ruido ha hecho en Inglaterra desde hace unos años y por eso es grato haberlos visto reclutar a Alfie para esta colaboración genial. Si lo ponemos en contexto, ahora Templeman puede presumir de haber colaborado no solo con Justin Young de The Vaccines, también con los Circa. Un crack, sin duda.

Échenle una escuchada y déjense llevar por esta pieza melancólica llena de sentimiento.

Orange Juice

Disco: sencillo promocionado sin formar parte de un material discográfico

Este es un tema que solo los fans de hueso colorado de Alfie Templeman recordarán bien. No se lanzó como parte de algún disco y es una de esas ‘rarezas’ que uno colecciona de su artista favorito para guardar con mucho cariño. Y es que esta rola es bastante buena porque nos muestra un lado psicodélico del británico que no es muy usual de escuchar en otros materiales discográficos.

La canción es corta, pero cautivadora. Relajada, pero poderosa al mismo tiempo. El único pecado que tiene precisamente es que dure tan poquito. Pero de que la van a gozar, de eso no hay duda. Acá se las dejamos para que le echen una escuchada y la metan en sus playlists.

¡Checa nuestra sesión acústica con Alfie Templeman!

Ya que le dimos un repaso a algunas rolas geniales de Alfie Templeman, les dejamos a continuación la sesión acústica que tuvimos con él previo a su presentación en el Corona Capital 2021. Por acá, el joven inglés se rifó y tocó para algunos fans las rolas “Happiness In Liquid Form”, “3D Feelings” y “Stop Thinking (About Me)”.

Pero eso no es todo: para la sesión, también tuvimos de invitados a los mismísimos Dayglow y Will Joseph Cook, que se echaron un palomazo con algunas rolas. Acá les dejamos el showcase que se puso bien bueno.