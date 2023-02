El post-punk de los londinenses Shame es para su nuevo álbum ‘Food For Worms’ una muestra del crecimiento de la banda, con todos los temas que la vida adulta conlleva: pérdida, frustración, decisiones y hasta envejecer. Todo en un disco más melódico y divertido, con cambios que no esperábamos en su sonido.

Para el disco ‘Food For Worms’, Shame sumó a la producción a Mark Ellis, mejor conocido como Flood, legendario productor que ha trabajado previamente con Nine Inch Nails, The Smashing Pumpkins e Interpol, entre muchos proyectos más.

Portada del álbum ‘Food For Worms’, de Shame.

Shame lanzó un nuevo álbum titulado ‘Food For Worms’

Y esto afecta principalmente el sonido y agresividad en distorsiones, y la potencia de percusiones. En el álbum Food for Worms, de Shame, las distorsiones rasgan tus bocinas y la batería parece salirse de ellas.

Sin duda estamos ante una agrupación bastante ruda, que forma parte de la oleada post-punk de Fontaines D.C. y Black Midi. Aunque quizás Shame es aún más reflexiva y enfocada en el rock de guitarras, comparada con la identidad de las bandas ya mencionadas.

El peso de la madurez en el álbum ‘Food For Worms’ de Shame

Charlie Steen elaboró letras directas y bastante fuertes para ‘Food For Worms’ de Shame y podemos ver cómo es que en su juventud experimentaban una ira más concreta, lo que ha cambiado hacia una etapa de reflexión en sentimientos más complejos.

Quizás el punto más difícil pero brillante del álbum ‘Food for Worms’ es “Adderall”, una confesión sobre la adicción de un amigo, pero entendiendo las dificultades que tiene el consumir algo para sentirse mejor y no querer enfrentar la vida como es.

Diversidad en la composición de la banda con el album ‘Food or Worms’

Considerando que suelen ir directo al punto, en letras y composición, ahora Shame cambia las fórmulas y tiene rolas en el álbum ‘Food For Worms’ que son una sorpresa en toda su duración. “Six-Pack”, por ejemplo, es una montaña rusa divertidísima.

“The Fall of Paul” te toma por sorpresa en su puente final, “Different Person” por su parte, recae en una línea de bajo bastante particular que se aleja de depender de un riff particular.

La inclusión de un piano, que a propósito suena viejo y alejado del frente en “Fingers of Steel”, llega después en una explosión gigante de la banda. Ahora Shame puede usar los silencios y espacios sin miedo en su álbum ‘Food For Worms’, y es algo que matiza los sentimientos que desean transmitir.

El álbum ‘Food For Worms’ de Shame es bueno, pero no termina de convencer

“All the People” es un cántico que llega de manera inesperada, y nos recuerda que estamos ante un grupo de amigos, que coinciden en la música que hacen y sobre todo en la perspectiva de la voz principal que parece ser la voz de todos.

Ante la intensidad, las partes del álbum ‘Food For Worms’ menos aceleradas y más calmadas son las que no terminan de convencer. La exploración intensa de la banda en distorsiones nos encantan, pero no sabemos como funcionen las partes más suaves en vivo.

Shame durante una presentación en Italia, en 2018. Foto: Getty Images

Por el lanzamiento de su álbum ‘Food for Worms’, Shame se lució con las ediciones físicas del álbum y también con la ropa y hasta bufandas que pueden encontrar en la tienda oficial de la banda. ¿Qué les parece este álbum?