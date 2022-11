Si algo marcó al 2022 fue la enorme lista de regresos que se dieron dentro de la industria musical. Ya sea con un nuevo disco/rola o saliendo de gira, muchas bandas y artistas que nos encantan reaparecieron después de un buen rato en silencio, y eso por supuesto que lo agradecimos. Pero al menos en la capital chilanga, nos volvimos locos teniendo de vuelta ni más ni menos que a los Smashing Pumpkins.

Como recordarán, en mayo de este año, Billy Corgan, James Iha, Jimmy Chamberlin y Jeff Schroeder volvieron a la CDMX después de 10 años para dar cuatro conciertos sold out en el Teatro Metropólitan (POR ACÁ les contamos cómo se pusieron esos shows). Por supuesto que los que tuvieron chance de estar en estas presentaciones salieron bastante contentos, porque se aventaron hitazos de toda su carrera y rolas de su más reciente álbum, Cyr. Sin embargo, también sabemos que muchos se quedaron con las ganas de lanzarse a verlos

Foto: Cortesía OCESA/Liliana Estrada.

Los Smashing Pumpkins regresarán a la CDMX con muchísimos invitados especiales

El pasado 22 de noviembre apareció en redes un misterioso teaser que dio de qué hablar. En él se podía ver el nombre de The World Is A Vampire, frase que aparece en la letra de “Bullet With Butterfly Wings”, uno de los clásicos de los Smashing Pumpkins. Pero eso no fue todo, pues por ahí también se podía ver el logo de la banda, lo que comenzó los rumores de un posible regreso a nuestro país.

Pero ahora sí es oficial, los Smashing volverán a la CDMX para tocar el próximo 4 de marzo en el Foro Sol. Aunque además de ver a Billy Corgan y compañía, la agrupación regresará para armar un festival con un montón de invitados especiales, de la talla de Interpol, Turnstile, Peter Hook & The Light, Deafheaven, Chelsea Wolfe, The Warning, Ekkstacy, In The Valley Below, Acid Waves, Margaritas Podridas y El Shirota. Así que como verán, nos espera un día lleno de puros guitarrazos ponchados. Además, para complementar la experiencia, habrá varios tiros de lucha libre entre las estrellas de la AAA contra las de la NWA.

Foto: OCESA

¿Y qué onda con los boletos para este festivalazo?

Ahora bien, si ustedes quieren lanzarse a The World Is A Vampire, el festivalazo que los Smashing Pumpkins armarán en nuestro país, les contamos que la preventa de boletos arrancará el próximo 28 de noviembre, mientras que la venta general iniciará el 29 de noviembre (AQUÍ les dejamos el link para que compren sus boletos y no se pierdan este enorme show que pinta para ser épico).

Pero mientras esperamos a que Billy Corgan, James Iha, Jimmy Chamberlain y Jeff Schroeder vuelvan a la CDMX junto a todas estas bandotas y para ir calentando motores, escuchemos el clásico que inspiró el nombre de este festival que nos gustaría que se quede por un buen rato en la capital chilanga.