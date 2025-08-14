Lo que necesitas saber: Muy surreal, pero, desde el 2024, el Dr Simi tiene su propio festival... y este año muchos esperaban que se repitiera el evento.

El Dr Simi se vuelve a lucir y, para el SimiFest 2025, no aplicó la de “lo mismo, pero más barato”… no. Subió la apuesta y presenta un cartel pasado de lanza.

Foto: SimiPlaneta (Facebook)

SimiFest 2025, ¿dónde y cuándo será?

Si sorprendió en 2024 anunciando un cartel encabezado por Anderson Paak y Jungle, este año el de las farmacias no se quedó corto. Para la segunda edición de su festival, el Dr Simi traerá a Empire of the Sun y Leon Bridges como artistas principales.

Aunque no serán los únicos, acá les dejamos todo el cartel completo:

Empire of the sun

Leon Bridges

Caloncho

Maribou State

Rhye

Roosevelt

Darius

Drama

Lewis Ofman

Simpson Ahuevo

Life on planets

Go Golden Junk

Rubio

Romoo

Matías y Daniel

Rosas

Cartel Simifest 2025 / Captura de pantalla

El SimiFest 2025 cambiará de sede. Por los lamentables hechos ocurridos en el Ceremonia, el Parque Bicentenario ya no era opción. Se sabía desde hace tiempo eso. Entonces, el festival organizado por el Dr Simi se realizará en el Autódromo Hermanos Rodríguez.

El final de año se ve de alarido, en cuanto a conciertos y festivales. Así como el Corona Capital y el Hipnosis, el Simi Fest 2025 se realizará el 29 de noviembre del 2025.

Boletos para el SimiFest 2025

Desde hace días se esperaba la revelación del cartel oficial del Simi Fest 2025. El aviso de que estaba cerca fue la sesión que organizó con Enjambre… algo que se bautizó como “Simisónico”.

Esperamos que desde ese primer y único aviso hayan ahorrado, ya que, así como en 2024, seguro los boletos para este festival van a volar. La venta de boletos para el Simi Fest 2025 ya está disponible en Ticketmaster, acá les dejamos el link directo. Los precios van desde los $1,647.00 hasta los $4,270.00 en zona VIP.