Siempre es bueno conectar con otras personas a través de lo que nos gusta y apasiona. Y eso fue justo lo qué pasó en Sopitas Pop Up!, un evento que armamos en Monterrey para prepararnos para Tecate Pa’l Norte 2023.

En Aparato, un lugar increíble en el corazón del centro de Monterrey, nos reunimos con un montón de gente para pasar un día lleno de música, pláticas interesantes con grandes artistas y sobre todo, regalar boletos para Tecate Pa’l Norte 2023. Y si no tuvieron chance de lanzarse, no se preocupen, que acá les contamos cómo se puso la cosa.

Así se puso la Sopitas PopUp! en Monterrey. Foto: Especial/Sopitas.com

La primera edición de Sopitas PopUp! en Monterrey arrancó bravo, pues iniciamos con una plática muy interesante con Diego Barrazas de Dementes. En esta ocasión en lugar de entrevistar a un invitado especial, este rifado nos contó su historia personal y profesional.

Para que se den una idea, Diego recordó desde que trabajaba en un banco hasta cómo se le ocurrió crear uno de los podcast más exitosos de nuestro país… sin duda, un caso interesante de éxito que vale la pena conocer.

Diego Barrazas le cayó a la Sopitas PopUp! Foto: Especial/Sopitas.com

Pero bajita la mano, en Sopitas Pop Up!, Diego Barrazas también le dio unos tips al público para cumplir sus sueños, en particular a todos los que les gustaría tener un medio como este y hablar frente al micrófono. Pues los animó a que lo hagan siguiendo su propio camino, aunque no sea el que muchos quieren para ellos.

Luego de entrarle sabor oso a los tacos y una que otra chela (sin alcohol), así como regalar kits con merch de Sopitas.com y boletos para Tecate Pa’l Norte 2023, llegó uno de los momentos más esperados de Sopitas PopUp! Desde Córdoba, Argentina recibimos a Daniela Spalla, quien le cayó Monterrey para charlar un poco con nosotros sobre su carrera.

Y vaya que nos echamos una plática muy cool, larga y tendida con Daniela. Pues entre otras cosas, en Sopitas PopUp! nos contó cómo fue que inició en la música, su evolución a través de los años, lo complicado que fue mudarse a otro país y dejar a su familia para triunfar como cantautora.

Daniela Spalla fue una de nuestras invitadas en la Sopitas PopUp! Foto: Especial/Sopitas.com

Pero eso no fue todo, pues Daniela Spalla hasta nos soltó algunos detalles de su nuevo disco (que muy pronto estrenará). “No hace falta que las cosas pasen, pueden hacerlo”, dijo la cantautora argentina a los fans que se juntaron para escucharla en vivo y a todo color. Y estamos seguros que inspiró a muchos en Sopitas PopUp!

Astronomía Interior nos contó en Sopitas Pop Up! sobre su debut en Tecate Pa’l Norte 2023

Después de más boletizas para Tecate Pa’l Norte 2023 y pasarla bien, llegó Astronomía Interior para platicar con nosotros en el Sopitas Pop Up!. Ángel Mosqueda y Jesús Báez estuvieron presentes en el evento, y nos contaron todo sobre su nuevo proyecto, que trae una propuesta audiovisual impresionante.

Y es que en Sopitas PopUp!, Chucho y Ángel se aventaron un clavado al pasado, desde que se conocieron cuando eran niños en Cuernavaca, su trayectoria como músicos y en particular, del origen de Astronomía Interior. Pero no solo eso, también nos dejarnos ver su filosofía musical y lo que los motiva para hacer canciones más allá de Zoé.

Astronomía Interior nos visitaron en la Sopitas PopUp! Foto: Especial/Sopitas.com

“Con este proyecto es como volver a lo básico y eso nos encanta”, dijo Jesús Báez sobre Astronomía Interior en Sopitas Pop Up!. Así que abusados, porque le apostarán con todo a esta nueva banda en 2023 y se nota que se están divirtiendo muchísimo con este proyecto

¡Allison y Leonardo de Lozanne firmaron autógrafos en Sopitas Pop Up

Con Astronomía Interior se acabaron las entrevistas en Sopitas Pop Up!, pero no las sorpresas. Y no solo nos referimos a todos los vuelos que dimos para que la gente se lanzara a Tecate Pa’l Norte 2023, también porque tuvimos ni más ni menos que a Allison y Leonardo de Lozanne en este eventazo.

Así como lo leen, estos musicazos le cayeron a Sopitas Pop Up! para tomarse fotos, firmar autógrafos y hasta platicar un rato con sus fans regios. Y la verdad es que tanto Allison como Leonardo de Lozanne se veían contentos conviviendo con todos los que nos acompañaron.

Leonardo De Lozanne también estuvo con nosotros en la Sopitas PopUp! Foto: Especial/Sopitas.com

Allison vino a a la Sopitas PopUp! y se tomaron fotos con sus fans. Foto: Especial/Sopitas.com

Jonaz de Plastilina Mosh cerró con un DJ set muy rifado en Sopitas Pop Up!

Por supuesto que un evento tan rifado como Sopitas Pop Up! tenía que terminar por todo lo alto. Y para eso tuvimos un DJ set espectacular a cargo del mismísimo Jonaz de Plastilina Mosh, quien nos hizo bailar y sacar los prohibidos con una selección muy fina de rolas.

Por supuesto que entre hits de otros artistas, Jonaz puso sus propias canciones, como “Picosa”, “Podrido” y “No hay cura”. Pero el momento más épico de todos fue cuando aventó “Noreste caliente”, un himno norteño que hizo que todos perdieran la cabeza. Sin duda, este fue el cierre perfecto para el primer Sopitas Pop Up!

Jonaz de Plastilina Mosh se echó un DJ Set muy rifado en la Sopitas PopUp! Foto: Especial/Sopitas.com

Estuvo de lujo, sin duda. Ahora, les traemos la pregunta del millón: ¿En qué otra ciudad les gustaría que armáramos un evento como este? Los leemos y seguro que nos veremos en la próxima Sopitas Pop Up!