Apenas en el 2022 lo vimos por acá en México tocando con Porcupine Tree (conciertazo por cierto), pero el líder de la banda está listo para volver a las andadas como solista. Steven Wilson anuncia su nuevo disco, The Harmony Codex, y ya tenemos una nueva rolita para calar de qué va el asunto.

El compositor británico comparte ahora la rola “Economics of Scale”, con todo y su video oficial, rumbo al lanzamiento de este próximo material discográfico que verá la luz en septiembre próximo.

Steven Wilson lanzará su nuevo disco a finales de septiembre. Foto: vía Facebook.

Steven Wilson anuncia su disco ‘The Harmony Codex’ con una nueva canción

Los últimos tres años han sido ajetreados pero llenos de creatividad para el también líder de Porcupine Tree. La banda lanzó en el 2022 Closure/Continuation, disco con el que rompieron más de 12 años de ausencia.

Y tan solo un año antes, en 2021, Wilson nos traía un material discográfico llamado The Future Bites (aquí nuestra entrevista por ese lanzamiento). Bueno, pues Steven Wilson retoma su carrera como solista y anuncia este nuevo disco bajo el nombre The Harmony Codex, que lanzará el 29 de septiembre próximo.

Lo mejor de este asunto es que, como les contábamos arriba, tenemos un adelanto con la canción “Economics of Scale”. Dejando las guitarras potentes y frenéticas, el británico vuelve a explorar su lado más cercano a la electrónica experimental, con influencias del trip-hop, junto a ese estilo hipnótico y misterioso que se le conoce. Pasen a escucharla por acá.

Tracklist de ‘The Harmony Codex’

¿Qué les pareció este nuevo tema? Steven Wilson anuncia el disco The Harmony Codex y en su sitio web oficial, menciona que el material “es un viaje real, un hermoso y experimental laberinto de 65 minutos de un disco, con casi cada una de sus 10 pistas adoptando un enfoque musical diferente“. Se viene algo variadito con el buen Steven.

Por aquí abajito les dejamos la lista de canciones del disco, que en sus ediciones especiales contará con algunos remixes de Manic Street Preachers, Sam Fogarino de Interpol, entre otros.

1. Inclination

2. What Life Brings

3. Economies Of Scale

4. Impossible Tightrope

5. Rock Bottom

6. Beautiful Scarecrow

7. The Harmony Codex

8. Time Is Running Out

9. Actual Brutal Facts

10. Staircase

Portada del nuevo disco ‘The Harmony Codex’ de Steven Wilson. Foto: Especial.

